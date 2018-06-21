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Çakır’dan Yıldız Sunta ziyareti

24 Haziran seçimleri yaklaştıkça Kocaeli’nin dört bir tarafında yaptığı seçim çalışmaları ile tempoyu artıran AKP Kocaeli Milletvekili Sami Çakır, önceki gün Kartepe’de, öğleden sonra da Başiskele’de çeşitli ziyaretlerde bulundu.

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Kartepe’de Yıldız Sunta çalışanları ile öğle yemeğinde buluşan Çakır, birlikte yemek yiyerek işçilerin sorunları dinleyerek bir süre sohbet etti.

"ESNAFIMIZIN YANINDAYIZ”

Milletvekili Çakır, Yıldız Sunta fabrikasına yaptığı ziyarette işçilerle bir araya gelerek istek ve sıkıntılarını dinledi. Yemek molasında işçilerle yemekhanede birlikte öğle yemeği yiyen Çakır, “Biz hayal satmadık. AK Parti hükümetleri olarak sadece seçim zamanı değil her dönem işçilerimizin, çiftçilerimizin, esnaflarımızın yanında olduk ve onların istek beklentileri doğrultusunda projeler yapmaya çalıştık” dedi.

“ADIM ATMADIK YER BIRAKMADIK”

Kaptepe’de esnaf ziyaretlerinde bulunarak halkla buluşan milletvekili Çakır, “İlimizde tüm adaylar olarak adım atmadık yer bırakmadık. Bu zamana kadar her zaman halkımızla yan yana olmaya gayret ederek ulaşılabilir olduk. Bundan sonra da bu yaklaşımımız ile vatandaşlarımızın yanında olarak ülkemizin geleceğini birlikte planlayacağız” açıklamasında bulundu.

Bugün 14:47 TSİ - Siyaset

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