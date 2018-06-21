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İzmit Lisesi’nde mezuniyet coşkusu

İzmit Lisesi 2017-2018 eğitim-öğretim yılı mezuniyet töreni coşkuyla gerçekleştirildi. Mezun öğrenciler, hüzün ve sevinci bir arada yaşadı.

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İzmit Lisesi 2017-2018 eğitim-öğretim yılı mezuniyet töreni önceki gün okul bahçesinde gerçekleştirildi. Okul müdürü Fatih Taşdelen ev sahipliğindeki mezuniyete okul öğretmen, öğrenci ve velileri geniş katılım gösterdi. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayan program oldukça renkli görüntülere sahne oldu.

“GÜVENCEMİZ SİZLERSİNİZ”

Açılış konuşmasını gerçekleştiren Fatih Taşdelen, “Bütün toplumların ve ulusların umutları ve güvenceleri genç nesillerdir. Elbette bizim de geleceğimiz ve güvencemiz sizlersiniz. İnanıyorum ki; sizler de umutları ve güveni boşa çıkarmayacak, ülkemizi çağdaş uygarlık düzeyine çıkaracaksınız. İzmit Lisesi yarınların güçlü ve büyük Türkiye’sini gerçekleştirecek, Kocaeli’nin en önemli eğitim kurumlarından birisidir” diyerek sözlerini şiirle sonlandırdı.

“ÖĞRENCİ OLMA SINAVI BİTİYOR”

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Okul müdürünün konuşmasının ardından öğretmenleri temsilen matematik öğretmeni Halil Tanrıseven söz aldı. Tanrıseven, “İyi birer öğrenci olma sınavınız bitiyor artık. İyi birer insan olmak için gerekenleri öğrenmenin zamanı geldi. Ama hayatın sınavdan ibaret olmadığını, bir toplum için herkese görevler düştüğünü bilin ve sakın unutmayın” dedi. Konuşmaların ardından okul birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncüsü sahneye davet edildi.

KEPLER FIRLATILDI

Okul birincisi Yusuf Çağrı Akay yaş kütüğe ismini çaktıktan sonra okul bayrak ve flamasını 11’inci sınıfların dönem birincisi Ayşeğül Baydu’ya devretti. Konuşmaların ve ödül merasiminin ardından mezun sınıflar tek tek sahneye davet edilerek öğretmenlerinin elinden temsili diplomalarını aldılar. Son olarak beklenen ana gelindi ve kepler havaya fırlatıldı.

Bugün 14:56 TSİ - Eğitim

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