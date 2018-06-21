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Kocaelililer, formalarla mitinge gidecek

CHP’liler Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce’nin seçime 1 kala düzenleyeceği büyük miting için İstanbul’a akın edecek.

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Cumhuriyet Halk Partililer, Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce’nin Türkiye genelinde katılım çağrısı yaptığı İstanbul’da düzenleyeceği büyük mitinge katılmaya hazırlanıyor. 24 Haziran seçimlerinin arifesinde Maltepe Miting alanında saat 13.00’da başlayacak olan miting için CHP Kocaeli İl Örgütü ve İlçe örgütleri otobüsler kaldırarak mitinge yoğun bir katılım sağlayacak.

FORMALAR HAZIR

Cumhurbaşkanı adayı İnce’nin ‘Herkes takım formaları ile gelsin’ sözleri ile taraftarlara yaptığı çağrıyı da es geçmeyen vatandaşlar 23 Haziran Cumartesi günü düzenlenecek olan miting için formalarını da şimdiden hazırladı. İlçe Örgütleri’nin bulundukları bölgelerden gelen talep üzerine belirlenen kalkış noktalarından hareket ederek Perşembe Pazarı Alanı’da buluşacağı ve saat 10.00’da buradan toplu olarak İstanbul’a hareket edeceği öğrenildi.

Bugün 15:42 TSİ - Siyaset

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