Mustafa Kemal’in İzmit görüşmeleri filme alındı

Atatürk’ün İzmit’e gelişinin hikayesini üç gündür yayınlıyorum. Bugün de dördüncü ve son bölümünü sizlerle paylaşacağım yayınlıyorum.

FARRERE’İN KONUŞMASI

Atatürk sürekli alkışlar arasında konuşmasını bitirdikten sonra Claude Farrère ayağa kalkmış ve hakkında gösterilen tezahürattan dolayı aynı samimiyetle teşekkür ederek hür ve bağımsız Türkiye’nin ünlü kumandanını, emsalsiz ordusunu ve mücahit Anadolu halkını selamlamakla ebediyen iftihar edeceğini söylemiş ve kısa konuşmasına şöyle devam etmiştir:

“Paşa hazretlerinin irat buyurdukları necip, ulvi efkara tarafımdan eklecek bir şey yoktur. Bu efkara bütün mevcudiyetimle, bütün kalbimle iştirak ediyorum. Kendilerinin beyan buyurdukları veçhile İstanbul’u ziyaret ettim. Fakat bu ziyaret beni dağıdar etti ve kalbimi kırdı. Bu büyük ve necip muhiti ecnebi süngüsü altında gördüm. Bu hal benim için gayet hazin bir manzara teşkil ediyordu. Bu millet, Boğazlardan Asya'ya mağrur nazarlarla bakıyordu.

“Bu milletin hürriyet için ve hürriyetini muhafaza için ölmeye ve tek bir azimle yaşamaya karar vermiş olan bir millet olduğunu gördüm. Fakat gördüğüm şey bunlardan mı ibaretti? Hayır. Başka bir şey daha gördüm. Bu gördüğüm şey kalbimi ümit ve mahzuziyet ile doldurdu. Bu halk, bu millet yek vücut sağlam, sebatkar ve kavi bir hükümeti milliyeye malik ve kavi bir kumandan tarafından idare ediliyordu. Bütün bu ahval bu milleti zafere varacağına hiç şüphe bırakmıyordu. Acaba gördüğüm şey bunlardan mı ibaretti? Başka bir şey daha gördüm. O da hak ve adaletin kendisinin olması idi. Ve bu millet hak için harp ediyordu.

Düşmanları zalim ve alçak adamlardan ibaret bulunuyordu. O düşmanlar ki maksatları hasis ve çirkin menfaatten başka bir şey değildir. Fakat hürriyetini muhafaza için ölen, kanını döken bir milleti hasis ve menfaat takip eden düşmanlar hiçbir vakit mağlup edemezler. Daha başka bir şey söyleyeyim. O da, yalnız kendilerinin bu hakka sahip olmaları değil, aynı zamanda büyük bir kuvvete malik olmaları hususudur. Cesur, metin bir surette idare edilen bu kuvvet zaferin en kuvvetli zamanını teşkil eder. Zatı Samilerine takdim edeceğim ihtirama ve takdire yalnız benim değil bütün Fransız milletinin tazimat ve hissiyatı ihtiramkaranesidir.”

Böylece Farrere, “ Tarihi bir değeri olan İstanbul’u ziyaretinde, bu büyük şehrin işgal altında olmasından ” duyduğu üzüntüyü dile getirmişti. Ancak Fransız gazeteci İzmit’te gördüğü “ Milli Mücadele Ruhundan” teselli oluyordu. Türk Milleti zalim ve alçak adamların oluşturduğu düşmanlarına karşı bağımsızlık uğruna , insanlık adaleti uğruna savaş veriyordu. Bu mücadelenin azimli ve sebatkar Milli Meclisi ve onun hükümeti, en önemlisi başındaki kutsal kumandanın önderliğinde yapılmakta oluşu, zaferin kesin olarak kazanılacağını işaret ediyordu. Fransız yazar, konuşmasını bu kutsal mücadeleyi kutlarken Mustafa Kemal Paşa ve Türk halkına olan samimi duygularını şahsı ve Fransız memleketi adına sunuyordu.

Claude Farrère bu konuşmasını Fransızca yapmış, daha sonra Washington Büyükelçisi olan Hariciye Müsteşarı Münir Ertegün (oğulları Ahmet Ertegün ve Nesuhi Ertegün dünyanın en büyük plak şirketlerinden Atlantic Records'un kurucularıdır) tarafından Türkçe’ye çevrilmiştir. Claude Farrere’nin bu konuşması binlerce kişiden oluşan topluluk tarafından müteaddit defalar sürekli olarak alkışlanmıştır.

Konuşmalardan sonra İzmit Kız Okulu öğrencileri misafirlere kendi el işlemeleri olan hediyeleri vermişlerdir. Tören saat 21:00’a kadar devam etmiştir. Claude Farrère ile Atatürk akşam yemeğini de beraber yemişlerdir. Yemekte Hamit Bey de yer almıştır. Sofrada sohbetin konusunu çay ziyafetinde yapılan konuşmalar ve o konuşmalarda değinilen meseleler oluşturmuştur. Yemekten sonra Farrere, Ercümend Ekrem, Ahmed Emin ve Velid Bey’lerle birlikte kendilerine tahsis edilen Sabık İzmit Mebusu Rüştü Bey’in konağına gitmişlerdi. Rüştü Bey misafirlerini Türk misafirperverliğine uygun bir tarzda kabul etmiş ve Farrere bu eski “Türk evinin ve Türk nezaketinin hayranı olmuştu”.

22 Haziran 1922 Tarihli Tevhid-i Efkar Gazetesi’nde Mustafa Kemal ve Claude Farrere Görüşmesi

Claude Farrere Mustafa Kemal’in konuşması hakkında daha sonraları şu bilgileri vermektedir: “Ve konuşmaya başladı. Çok sade bir şekilde, bulunduğu yerden. Bana döndü, gülümsedi, sigarasını bile elinden bırakmamış hatta tam tersine derin bir nefes çekmişti. Sonra sigarasını söndürdü, yeni bir tane yaktı, neredeyse bitene kadar içti ve iki, üç dakika kadar süren bu zaman zarfında halkın arasında merak dolu bir gerginlik oluştu, insanlar hiç kıpırdamıyor, hiç konuşmuyor, o inanılmaz, harikulâde ve yoğun dikkatlerinden hiçbir şey eksilmeden bekliyorlardı. Mustafa Kemal vatandaşlarına hitap ederken çok etkileyici. Vatandaşlarının onu dinlemesi ise çok daha fazla etkileyici. Süslü püslü laflara kaçmadan, parlak cümleler kullanmadan konuşuyor, hatta ikna etme sanatını bile kullanıyor diye bilirim; eğer bu sa nat içten olmak anlamına gelmese ve eğer trajik duyguları sesinin tonunu bile yükseltmeden söylediği kısa ve güven verici sözcüklerine yansımasa. Suskunluğuyla bile anlatmak istediklerini anlatmasını biliyor kısacası. Söylediği her şeyi, dinleyenlerin onaylamasından daha doğal bir şey olamaz: Türklerin atalarına ait bu topraklara sahip olma hakları, ya istiklâl ya ölüm, ya düşmanı bu vatandan kovmak ya da ölmek. Ne daha fazlası, ne daha azı”.

ATATÜRK’ÜN İZMİT GÖRÜŞMELERİ

Gazi’nin İzmit’teki günleri filme de alınmıştır. Ulusal Egemenlik Savaşı zaferle sonuçlanıp Atatürk’ün ordularıyla İzmir’e gelişinden hemen sonra ilgililer Kemal Film tarafından çekilen “Mustafa Kemal Paşa’nın İzmit Cephesini Teftişi” adlı belgesel filmin hazır olduğunu söylerler. Atatürk filmi seyrettikten sonra “Bu, bugünleri görmeyen nesiller için büyük değeri olan bir belgeseldir. Film herkese gösterilsin.” der. Ata’nın bu sözü filmcilere, Kurtuluş Savaşı ile ilgili filmler yapmaları için yeşil ışık yakmış olur.

İzmit Kasrı’nda Mustafa Kemal filme alınırken.

Mustafa Kemal ve Claude Farrere’in Adapazarı Yolculuğu

19 Haziran sabahı saat dokuzda Adapazarı’na hareket edilmesi daha önceden kararlaştırılmış olduğundan Claude Farrere ve beraberindekiler köşke gitmiş ve orada Mustafa Kemal Paşa ile buluşmuşlardır. Claude Farrere'nin de Paşa'yla birlikte Adapazarı'na gitmesi ve aynı gün dönmesi kararlaştırılmıştı. Hep birlikte, sabahın erken saatlerinden beri İzmit’te yer yerinden oynarken ellerinde bayraklarla köşk çevresini ve yolları dolduran binlerce kişiden oluşan halk kitlesinin coşkun tezahüratı içinde yürüyerek, saat ona doğru istasyon binasına ulaşmışlardır.

Bütün İzmit halkı istasyon ve civarında toplanmıştı. İki gün önce gülen, sevinen yüzlerin şimdi üzgün oldukları görülüyordu. Tren hattı boyunda bir ellerinde çocukları, diğer ellerinde bayraklar olduğu halde bekleşen kadınlar, beyaz saçları ve aksakallarıyla gözyaşı döken ihtiyarlar yer almıştı. Saat 10'a doğru istasyon binasının önünü, daha ilerilerini kaplayan askeri birlikler karşılama için "Hazır ol" vaziyetini almışlardı.

Mustafa Kemal Paşa kendisini selâmlayan askerî birliklere mukabele etmiş, öğrencilerin hatırlarını sormuş,daha sonra subayların ve halkın ön safında bulunanlarının birçoğunun birer birer elini sıkmıştır. Resmî bir tarzda başlayan bu hareket, halkın Mustafa Kemal Paşa’nın elini öpmek istemesiyle heyecanlı bir hürmet merasimine dönüşmüş, aynı maksatla Farrere’nin de eline sarılmışlardır. Bu durum karşısında teessürlerine hâkim olamayan Farrere kendini zapt edemeyerek Türkçe olarak “Yaşasın Özgür Türkiye!” diye bağırmaktaydı.

Mustafa Kemal Paşa ve Farrere beraberindekilerle halkın muhabbet ve hürmet tezahüratı arasında kendilerini Adapazarı’na götürecek özel trene binmişlerdir. Bu arada, bir dalga halinde vagonun önüne kadar gelerek alkışlamaya devam eden halkı pencereden selamlamaya devam etmişti. Tren hareket etmeden evvel, ön safta bulunanlardan İzmit halkı namına Kılıçzade Hakkı (Kılıçoğlu) Bey, Mustafa Kemal Paşa’ya hitaben yaptığı uğurlama konuşmasında, kendisine milletin sadakat ve bağlılığını bildirmiş ve başarı dileklerinin ardından milletin gazi ve muhterem reisinin İzmit'i şereflendirdiğini, İzmit'e en unutulmaz tarihi günlerini yaşattığını, halkın mücâhede-i milliyeye olan bağlılığını anlattıktan sonra, "Bu halkı gördünüz ve sesini dinlediniz. “Hatiften gelen bir sadâ size amacınıza yürüyünüz diyor, millet sizinle beraberdir” demişti.

Gazetelerde Mustafa Kemal ve Farrere’in İzmit’te görüşmeleri. 21.06.1922

Kılıçzade Hakkı Bey’in bu konuşmasına Mustafa Kemal Paşa cevaben ve halka hitaben şunları söylemiştir: “Saygıdeğer Arkadaşlar, bütün kalb ve vicdanlarınızla benimle beraber olduğunuza inancım vardır. Bu böyle oldukça, gittiğimiz yolun gerçek olduğuna inandıkça elbette yürüyeceğiz. Bu yürüyüşümüzle memleketi gerçek sonuca ulaştıracağımıza şüpheniz olmasın. Hakkımda gösterdiğiniz sevgi ve yakınlığa özellikle teşekkürlerimi sunarım. Güzel memleketinizde geçirdiğim iki günün değerli anılarını kalbimde saklayacağım. Gördüğüm ilgi gösterisi beni harekete geçirdi. Gerçek sonuca ulaşmak için her türlü önlemleri düşünmekten geri kalmadım. Buna emin olunuz. Hepinize teşekkürler ederim” diyerek İzmit’i hiçbir zaman unutamayacağını söylemiştir.

Tren hareket edince, halk trenin arkasından bayraklarla koşmaya devam edip ; “Yaşasın Farrere, Yaşasın Türkiye – Fransa” diye bağırarak sevgi ve hürmetlerini gösterince, Claude Farrere de aynı suretle halka doğru hitapla “Yaşa Yaşa Yaşa Türkiye- Fransa” diyerek karşılık vermiş ve şiddetle alkışlanmıştır. Bu durumu ne Mustafa Kemal Paşa'nın kompartımanın penceresinden "artık yorulmayınız" diyerek koşmamalarını rica etmesi, ne de polis ve jandarmanın engellemesi önleyebilmişti. Tren ilerledikçe tarlalarında çalışan köylüler, kadınlarıyla, çocuklarıyla ikişer, üçer hat boyuna diziliyor, Paşa'yı selamlıyorlardı. İzmit şehrinin dışına kadar bu tezahürat devam etmiştir.

Atatürk’ün, İzmit’ten ayrılırken Mutasarrıf’a veda telgrafında duygularını “Kurtuluş ve bağımsızlık mücadelemizde önemli bir yer işgal eden Kocaeli’nen pek duygulu olarak dönüyorum” sözleri ile ifade etti. Yanlarında İstanbul gazetecileri de bulunuyordu.

20 Haziran 1922 Vakit Gazetesi

Derbent istasyonuna varıldığında iki gün önceki tezahürat fazlasıyla tekrarlanmıştı. Sapanca istasyonunda Türk ve Frarsız bayraklarıyla ayrı ayrı iki tak hazırlanmış, ayrıca Fransızca -Yaşasın Dostumuz- yazılı büyük bir bayrak asılmıştı. Önceden hazırlanmış olan büfeye çıkıldığında, Claude Farrere'e pek zarif sûrette süslenmiş bir sepet meyve hediye edilmişti. Burada, öncekinde olduğu gibi bir öğrenci heyecanlı bir konuşma yapmıştı. Sapanca'dan sonra Arifıye'de sıcak bir karşılamaya şahit olunmuştu. Mustafa Kemal Paşa yolculuk süresince her zümreden halkla konuşmuş, kendilerine kasaba ve köylerinin dahili ihtiyaçlarına, mahsûllerinin durumuna dair sorular sormuştu.

Yıllar sonra İzmit Halkevi, Atatürk’ün 1922 yılında İzmit’e ilk ayak bastığı gün olarak 19 Haziran’ı belirlemiş ve adına Atatürk günü demiştir. Bu nedenle 1936 yılında Halkevi’nde kutlamalar yapmış, şehir bayraklarla donatılmış, Halkevi tarafından saray bahçesinde 100 kişilik çay daveti verilmiş, Atatürk’ün o gün verdiği nutuk tekrar okunmuş, Halkevi ar (sanat) kolu akşam bir müsamere düzenlemiş ve bu anma gününün her yıl devam ettirilmesine karar verilmiştir. (Bu kutlama, yeni bulgular ışığında tarih 18 Haziran olarak düzeltilerek bugün de devam ettirilmelidir.)

Sonuç

18 Haziran 1922’de Atatürk’ün Fransız yazar ve Türk dostu Claude Farrère ile görüşmesi Atatürk’ün İzmit’e ilk gelişine rastlamıştır. Görüşme Fransa’nın ve Avrupa kamuoyunun Türklerin maddi ve manevi güçlerini anlaması bakımından ayrı bir yere sahiptir. Claude Farrère 19 Haziran 1922’de Anadolu’da Yenigün gazetesine verdiği bir mülakatında İzmit’te Türk ordusunun gücünü ve Türk tarafının moralini görmek için bu görüşmeyi yapmak istediğini belirtmiştir. Ayrıca görüşme zaman itibariyle Büyük Taarruz’un yaklaşık iki ay öncesine rastlamıştır. Bu yönü ile de Milli Mücadele’nin çok kritik bir devresini teşkil etmiştir. Atatürk’ün bizzat sonradan belirttiğine göre de Claude Farrère İzmit’e sadece bir Türk dostu sıfatı ile gelmeyip aynı zamanda bazı kimselerin telkin ve tavsiyeleri ile yani İtilaf devletleri yetkililerinin siyasi bir temsilcisi sıfatı ile de gelmiştir. Farrère’in görevi Atatürk’ün kurmayı düşündüğü siyasi rejim üzerine bilgi almak ve Lozan Konferansı’nda İtilaf Devletleri’nin teklif edeceği Anadolu’ya bir araştırma komisyonu gönderme fikrini kabul ettirmektir. Atatürk bunu anlamakla birlikte Claude Farrère’i büyük bir misafirperverlik ve iyi niyetle kabul etmiştir. Zira, o günlerde Türkler'in Anadolu'da Hıristiyanlara zulüm yaptığı iddialarının asılsızlığını Avrupa kamu oyuna, en azından Fransız halkına anlatabilecek Claude Farrere'den daha uygun bir kimse düşünülemezdi. Avrupa devletlerinin iddia ettikleri gibi Türklerin sorun çıkaran bir millet olmadıklarını, tam tersine çözüm arayışında Türk tarafının yapıcı olduğunu ve işleri zorlaştırıcı olmadığını göstermek için herhangi bir önyargı taşımaksızın görüşmeyi gerçekleştirmiştir. Her ikisi de yaptıkları konuşmalarda Türk-Fransız dostluğundan övgüyle söz etmişlerdir. Görüşme, Türk-Fransız ilişkileri açısından değerlendirildiğinde de olumlu olmuştur. Artık gerçek bir Türk dostu olan Claude Farrère dönüşte gördüklerini Le Gaulois, L’Echo de Paris, Le Figaro gibi Fransız gazetelerinde yayınlamıştır. Bu şekilde, Fransız kamuoyu bu ziyaretten sonra yumuşama içine girmiştir. Claude Farrère de kişisel olarak Atatürk’ten çok etkilenmiş ve ondan hayranlıkla bahsetmiştir. Farrère bu ziyaretten sonra kendini sadece Türkiye’nin ve Türk halkının çok değerli bir dostu olarak değil aynı zamanda Atatürk’ün de bir dostu olarak tanıtmaya başlamıştır. Sonuç olarak, Avrupa kamuoyundan Fransız bir yazarın özel bir ziyaret de olsa böyle kritik bir zamanda Anadolu’nun başlangıç noktasına gelip Türklere olan tam desteğini vegüvenini belirtmesi açısından görüşme oldukça kayda değer bir nitelik arz etmiştir.

Başkomutan Mustafa Kemal Paşa'nın aynı zamanda Kocaeli Grubu'nu denetlemek amacıyla yaptığı gezide "Milli Ordu" nun gerek eğitim düzeyi, gerekse moral açıdan taarruz için tam anlamıyla hazır olduğu görülmüştü. Başkomutan bu tespiti yapabilmek için düşman gülleleri arasında en ileri hatlardaki siperlere kadar ilerlemekten geri kalmamıştı. Diğer taraftan İngilizler Mustafa Kemal Paşa'nın bu gezisiyle ilgili güvenlik tedbirlerinden olarak Mürettep Süvari Tümeni'nin Kocaeli Bölgesi'ne getirilmesi karşısında tarafsız bölgedeki faaliyetlerini arttırmışlar, ayrıca Alemdağı'na bir batarya yerleştirmişlerdi. Gezi, ana ile oğul arasındaki hasreti sona erdirmiş, Mustafa Kemal Paşa Ankara'ya uzun süreden beri ayrı kaldığı annesi Zübeyde Hanım'la birlikte dönmüştü.

Mustafa Kemal Paşa'nın gezisinin ortaya koyduğu en önemli sonuç, şüphesiz Türk milletinin bu gezi vesilesiyle "Milli Mücadelece olan sarsılmaz inancının, bağlılığının açıkça görülmüş olmasıydı. Bu inanç ve bağlılık, Başkomutana gittiği her yerde gösterilen tarifin üzerindeki her türlü sevgi ve saygıyla coşkulu bir şekilde ifade edilmişti. Zira, bölge halkı düşman işgali altında esir olarak yaşamanın ne demek olduğunu yaşayarak öğrenmişti. Dolayısıyla, kendilerini esaretten kurtaran "Milli Ordunun Başkomutanım misafir etmek, onlar için en büyük gurur kaynağı olmuştu. Artık hedef, düşmanı ülkeden tamamen söküp atmak, Misâk-ı Milli'yi gerçekleştirmekti. Misâk-ı Milli, artık Sapancalı küçük Nezihi'nin belleğinde yer edecek kadar bütün Türk milletine mal olmuştu. Nihayet bu gezi ile, Büyük Taarruz öncesinde düşmanın nazarları asıl taarruz merkezinden uzakta bir noktaya çekilmişti. Gezi işgal altında olmasına karşın İstanbul'da da yankı bulmuş, basın uygulanan katı sansüre rağmen kurtuluş günlerinin sayılı olduğuna ilişkin mesajları vermekten geri kalmamıştı. Yavuz ULUGÜN

Kaynakça:

- Özel Sabahattin, Atatürk’ün Büyük Taarruz Öncesinde Adapazarı – İzmit Gezisi (12-24 Haziran 1922)

- Saygı Tarık, Milli Mücadele’de Atatürk ile Claude Farrere’in İzmit’i Ziyareti, Yalova Sosyal Bilimler Dergisi, Sayı 7, Ekim 2013-Nisan 2014, s. 79-92

- Toros Taha, Claude Farrere, Bir Karagün Dostu, Sky Life, Ocak 1995, s. 58 – 66

- Aksoy Turan, Kurtuluş Savaşı Filmleri, , Ses Dergisi, Eylül 1973, s. 34

- Farrere Claude, Büyük Meçhul, Le Gaulois, 18 Temmuz 1922, Çev. Nejad Saner

- Güven Cemal, Milli Mücadele Döneminde Fransız Yazarı Claude Farrere, Karamürsel Alp Kocaeli Tarih Sempozyumu, s. 1385 – 1412