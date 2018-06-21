Bir ay içinde fiyat %94 değişen patatesin raflardaki fiyatı 6 lira ve yine bir ay içinde fiyatı %212 değişen soğanın fiyatının ise 6.5 lirayı çıkması vatandaşın cebini yakarken hükümetten artan fiyatlar hakkında açıklama geldi. Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, patates ve soğan fiyatlarındaki artışa ilişkin, "Doğa, tabiat şartları içerisinde oluşan arz kısıtlılığına diyecek bir şeyimiz yok ama bunu fırsat bilerek stokçuluğunu yapan, fırsata çevirmeye kalkanlara da şunu ifade etmek lazım; biz takip ediyoruz ve gerekli girişimlerde bulunduk." dedi.
Bugün 16:15 TSİ- Ekonomi ( Güncelleme : Bugün 16:25 TSİ )
Patates, soğanın fiyatı durdurulamazken bakandan açıklama geldi!
Patatesin raflardaki fiyatı 6 liraya, soğanın fiyatının ise 6.5 lirayı çıkması vatandaşın cebini yakarken hükümetten artan fiyatlar hakkında açıklama geldi.
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Bugün 16:15 TSİ - Ekonomi
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Yorumlar
(1 )
Oktay Çimen - hadi ordan be acıklama mı bu şimdi. topu taca at gitsin. gerçi sizin nereniz düzgün ki haramzadeler . sizde paranın haddi hesabı yok. bu paralar size komik geliyor tabi millet ödesin bana ne diyosunuz.
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