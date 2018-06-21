Şeker, Amasyalılar ve Muşlulardan destek istedi

Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran ve AKP Körfez İlçe Başkanı Şener Söğüt’ün de katıldığı program kapsamında AKP’liler ilçedeki hemşeri derneklerine konuk oldu. Şeker ve beraberindeki heyet ilk olarak Körfez Muşlular Derneği’ni ziyaret etti.

“KÜLTÜRLER YAŞATILMALI”

Hemşerilerinin daveti üzerine Körfez Muşlular Derneği’ni ziyaret ettiklerini belirten ilçe başkanı Şener Söğüt, teveccühlerinden dolayı hemşerilerine teşekkür etti. Buluşma sırasında konuşan milletvekili Şeker, “Büyükşehirlerde geldiğimiz yörelerin gelenek ve göreneklerini unutabiliriz. Hemşeri dernekleri gelenek, göreneklerin yaşatılması adına çok önemlidir. Kültürlerimizin yaşatılmasının yanı sıra gelecek nesillere taşınmasını sağlayacaklardır” dedi.

ŞEKER DESTEK İSTEDİ

AKP Kocaeli Milletvekili İlyas Şeker, daha sonra partililerle birlikte Amasyalılar Derneği’ne konuk oldu. Dernek başkanı Ahmet Çınar ile üyeler tarafından karşılanan teşkilat üyeleri sıcak ilgi gördü. Karşılıklı sohbet havasında gerçekleşen toplantıda konuşan Şeker, hükümetin çalışmaları hakkında vatandaşa bilgi vererek istikrarın devamı için destek istedi.