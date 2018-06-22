İYİ Parti Kocaeli Milletvekili adayı Ali Türkşen’in Değirmendere meydanında asılan dev posterini kapatmak amacıyla önüne asılan AKP afişi, başta Türkşen olmak üzere vatandaşlarında tepkisine yol açtı. Konu ile ilgili olarak tepkisini dile getiren Türkşen, "21 Haziran yılın en uzun günü, Değirmendere benim büyüdüğüm yer. Meydanda CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce ve milletvekili adayı Ebru Küçükaydın’ın da afişleri yer alıyor. Dün gece itibariyle, AKP’li kardeşlerimiz çocuk gibi posterimin önüne kendi pankartlarını yapıştırmışlar. Ben bunu kamuoyunun takdirlerine bırakıyorum" dedi.
Bugün 09:00 TSİ- Siyaset ( Güncelleme : Bugün 10:06 TSİ )
AKP'den İYİ Partili Türkşen'e ayıp!
İYİ Parti Kocaeli Milletvekili adayı Ali Türkşen’in Değirmendere meydanında asılan dev posterini kapatmak amacıyla önüne asılan AKP afişi, başta Türkşen olmak üzere vatandaşlarında tepkisine yol açtı.
Büyütmek için resme tıklayın
Bugün 09:00 TSİ - Siyaset
Anket 24 Haziran Milletvekili seçimlerinde hangi partiye oy vereceksiniz?
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Yorumlar
(1 )
Izmitli - seviye belli ....
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumcular kendi özgür iradesi ile yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başlarına üstlenmektedirler.