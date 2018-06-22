AKP'den İYİ Partili Türkşen'e ayıp!

İYİ Parti Kocaeli Milletvekili adayı Ali Türkşen’in Değirmendere meydanında asılan dev posterini kapatmak amacıyla önüne asılan AKP afişi, başta Türkşen olmak üzere vatandaşlarında tepkisine yol açtı. Konu ile ilgili olarak tepkisini dile getiren Türkşen, "21 Haziran yılın en uzun günü, Değirmendere benim büyüdüğüm yer. Meydanda CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce ve milletvekili adayı Ebru Küçükaydın’ın da afişleri yer alıyor. Dün gece itibariyle, AKP’li kardeşlerimiz çocuk gibi posterimin önüne kendi pankartlarını yapıştırmışlar. Ben bunu kamuoyunun takdirlerine bırakıyorum" dedi.