Oy kullanmaya giderken yağmura yakalanmayın!

Kocaeli Meteoroloji Bölge Müdürlüğü’nden alınan bilgilere göre, bugün öğle saatlerinde başlayacak olan yağmur yarın da etkisini sürdürecek. Bugün ve yarın sıcaklık derecelerinde fazla bir değişim olmaması bekleniyor. Termometreler en düşük 20 en yüksek 30 dereceyi göstermesi tahmin ediliyor.
SEÇİM GÜNÜ YAĞMUR
24 Haziran seçim gününün de yağmurlu geçmesi beklenirken Pazar günü en düşük sıcaklık derecesi 19 olması tahmin edilirken en yüksek ise 27 olması öngörülüyor. Oy kullanmak için okullara gidecek olan vatandaşların yanlarına şemsiyelerini almalarında fayda var.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz