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Bugün 09:28 TSİ- Gündem ( G : Bugün 10:05 TSİ )

Oy kullanmaya giderken yağmura yakalanmayın!

Kocaeli Meteoroloji Bölge Müdürlüğü’nden alınan bilgilere göre, seçim günü yağmurlu bir hava olması bekleniyor.

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Kocaeli Meteoroloji Bölge Müdürlüğü’nden alınan bilgilere göre, bugün öğle saatlerinde başlayacak olan yağmur yarın da etkisini sürdürecek. Bugün ve yarın sıcaklık derecelerinde fazla bir değişim olmaması bekleniyor. Termometreler en düşük 20 en yüksek 30 dereceyi göstermesi tahmin ediliyor.

SEÇİM GÜNÜ YAĞMUR

24 Haziran seçim gününün de yağmurlu geçmesi beklenirken Pazar günü en düşük sıcaklık derecesi 19 olması tahmin edilirken en yüksek ise 27 olması öngörülüyor. Oy kullanmak için okullara gidecek olan vatandaşların yanlarına şemsiyelerini almalarında fayda var.

Bugün 09:28 TSİ - Gündem

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