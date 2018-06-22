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Seçim günü Eskihisar-Yalova feribot seferleri ücretsiz!

Deniz taşımacılığının yenilikçi markası Negmar, Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerinin yapılacağı 24 Haziran 2018 Pazar günü Eskihisar – Yalova (Tavşanlı) seferlerini ücretsiz gerçekleştirecek. Böylece seçim günü oy kullanmaya gidecek yaya yolculara tüm gün boyunca ücretsiz hizmet vererek destek olacak.

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Uluslararası taşımacılık sektörünün öncüsü Negmar, seçimlerin yapılacağı 24 Haziran Pazar günü Eskihisar – Yalova (Tavşanlı) hattında oy kullanmaya gidecek olan vatandaşlara kolaylık sağlamak amacıyla yaya yolculara ücretsiz hizmet verme kararı aldı. Denizyolu taşımacılığındaki 10 yıllık tecrübesi ile hizmet vermeye devam eden Negmar,  2013 yılında portföyüne Eskihisar- Yalova (Tavşanlı) hattına yönelik hızlı feribotlarla binek araç ve yolcu taşıma hizmetini de ekledi. Ülkemizin önemli turizm ve ticaret güzergahlarından biri olan Körfez hattındaki yükü hafifletmeyi hedefleyen Negmar, Eskihisar- Yalova (Tavşanlı) hattında 4 hızlı feribot filosu ile hizmet veriyor. 

Yılda 2 milyon araç, 3 milyon yolcu taşıdı

Yolcularına hizmet verdiği yeni modern gemiler sayesinde 45 dakika süren Eskihisar-Yalova hattını 25 dakikaya düşürerek zaman tasarrufu sağlayan Negmar, 2017yılında Eskihisar- Yalova (Tavşanlı) hattında 2milyon araç ve 3 milyon yolcu taşıdı. Şirket böylece yıl boyunca taşıdığı araçlarla İstanbul trafiğinden 980 kilometrelik araç çekerek sağladığı yakıt tasarrufu ile ulusal ekonomiye 87 milyon TL’lik katkıda bulundu.

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