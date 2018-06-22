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"Dolar kuru, soğan kuruyla karıştı"

Saadet Partisi Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Temel Karamollaoğlu, Konya'da partisinin Kılıçarslan Şehir Meydanı'nda düzenlenen mitinginde soğanın fiyatının yükselmesini eleştirdi.

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Saadet Partisi Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Temel Karamollaoğlu, Konya'da partisinin Kılıçarslan Şehir Meydanı'nda düzenlenen mitinginde soğanın fiyatının yükselmesini eleştirerek, ''Dolar kuruyla, soğan kuru karışınca, şimdi sıra soğan ithalatına geldi. Allah akıl fikir versin. Bizim memleketimizi hiç kimse soğana muhtaç hala getiremez. Bu önemli bir iş. Pehlivanlık gerekir. Bu halimizin perişanlığını gösteren en açık delildir. Soğan ithal edecek'' dedi. Öte yandan ise Karamollaoğlu'nun konuşma yaptığı kürsünün bulunduğu platformda ise son günlerde fiyatı yükselen patates ve soğan çuvalları dikkat çekti.

Bugün 09:59 TSİ - Siyaset

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