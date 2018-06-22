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Bugün 10:27 TSİ- Spor ( G : Bugün 10:28 TSİ )

Fahri Altıntaş: Kullar sadece futbol okulu değil dev bir ailedir…

Kentimizin beyefendi spor insanlarından, Kullarspor Başkanı ve eski futbolcumuz Fahri Altıntaş, Kullarspor Futbol Okulu’nun yanı sıra, köye kazandırdığı spor tesisleriyle de parmak ısırtıyor.

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Altıntaş, çalışmalarla ilgili bilgileri paylaşırken “Kullarspor bir eğitim yuvası. Bir Gençlik merkezi. Spora ve futbola dair her şeyin hayal edilip, gerçeğe dönüştüğü yer olan Başiskelemizin güzide Spor Kulübü Kullarspor’a, siz değerli sporcularımızı ve velilerimizi mutlaka bekliyoruz. Başiskele Belediye Başkanımız Sayın Hüseyin Ayaz’ın her zamanki gibi yine desteğiyle, yapımı tamamlanmak üzere olan yeni tesislerimizle birlikte, amatör spora ve sporcuya hizmetimiz en üst seviyede devam edecektir” dedi.

ARI GİBİ ÇALIŞIYORLAR…

Yaz kış demeksizin futbol okulu çalışmalarına devam eden ve tüm kategorilerde lige katılmaya çalışan Kullarspor Kulübü’nün genç başkanı, doğup büyüdüğü ve futbol takımının formasını giydiği Kullar’ı bir spor beldesi haline getirmeye çabalıyor. Çalışmalar halen  Altyapı Sorumlusu Yönetici-Antrenör Ayhan Özkar, kentimizin önemli antrenörlerinden ve eski profesyonel futbolcularından Altyapı Koordinatörü Antrenör  Abdullah Çelikyılmaz yönetiminde devam ediyor. Kayıt yaptırmak için Ayhan Özkar’ın  0536 504 2434 nolu telefonu ile, Çelikyılmaz’ın 0536 600 8637 nolu telefonlarından bilgi alınabiliyor.

Bugün 10:27 TSİ - Spor

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