Şenola Güneş şenola!

Güneşspor tam bir marka oldu. Kentteki çalışmalarıyla dikkat çeken ekip, tüm yaş kategorilerinde olduğu gibi U-11 Futbol Ligi’nde de zaferden zafere koşuyor. Antrenörlerden Cihan Özkul ve Başkan Nebil Uzun, “U-11 aslanlarımla çok önemli bir galibiyet aldık. Başarı ekip işidir. Ekip ne kadar iyiyse başarı kaçınılmaz olur. İyi bir ekibiz, iyi çalışıyoruz ve gelişiyoruz” dedi. Şampiyonluk kutlaması da, tam miniklere yakışan bir şekilde, sahada yapıldı.