Güneşspor tam bir marka oldu. Kentteki çalışmalarıyla dikkat çeken ekip, tüm yaş kategorilerinde olduğu gibi U-11 Futbol Ligi’nde de zaferden zafere koşuyor. Antrenörlerden Cihan Özkul ve Başkan Nebil Uzun, “U-11 aslanlarımla çok önemli bir galibiyet aldık. Başarı ekip işidir. Ekip ne kadar iyiyse başarı kaçınılmaz olur. İyi bir ekibiz, iyi çalışıyoruz ve gelişiyoruz” dedi. Şampiyonluk kutlaması da, tam miniklere yakışan bir şekilde, sahada yapıldı.
Bugün 10:27 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 10:29 TSİ )
Şenola Güneş şenola!
Güneşspor tam bir marka oldu. Kentteki çalışmalarıyla dikkat çeken ekip, tüm yaş kategorilerinde olduğu gibi U-11 Futbol Ligi’nde de zaferden zafere koşuyor.
Büyütmek için resme tıklayın
Bugün 10:27 TSİ - Spor
Anket 24 Haziran Milletvekili seçimlerinde hangi partiye oy vereceksiniz?
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz