Öztonga ve talebeleri de ‘Çanakkale geçilmez’ dedi

Kendi adına kurduğu futbol okulunda, yine kendine ait çim halı tesislerinde geleceğin şampiyon adaylarının elinden tutan Engin, sosyal aktivitelere de önem veriyor. Engin Öztonga “Futbol okulumla Çanakkale turnuvasına katıldık. Ama ondan çok daha önemlisi, Çanakkale'deki şehitlerimizi andık. Çocuklarımıza, ecdadımızı ve yaptıkları kahramanlıkları anlattık. Gurur duyduk” dedi.