Kendi adına kurduğu futbol okulunda, yine kendine ait çim halı tesislerinde geleceğin şampiyon adaylarının elinden tutan Engin, sosyal aktivitelere de önem veriyor. Engin Öztonga “Futbol okulumla Çanakkale turnuvasına katıldık. Ama ondan çok daha önemlisi, Çanakkale'deki şehitlerimizi andık. Çocuklarımıza, ecdadımızı ve yaptıkları kahramanlıkları anlattık. Gurur duyduk” dedi.
Bugün 10:29 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 10:30 TSİ )
Öztonga ve talebeleri de ‘Çanakkale geçilmez’ dedi
Türk futbolunun ve Kocaelispor’un unutulmaz efsane kaptanlarından Engin Öztonga, halen doğum büyüdüğü Kullar’da futbol okulu yönetiyor.
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Bugün 10:29 TSİ - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz