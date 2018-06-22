Körfez'de o mahalleyi tırtıllar istila ettiler!

Körfez Güney Mahallesi Gümüş Sokak'ta evlerin önünde bulunan ağaçları tırtıllar sardı. Hızla yayılan tırtıllar sokakta evlere girince buralarda oturanlar rahatsız oldu. Evlerinin pencerelerini açamaz, balkona çıkamaz olanlar belediyeden ağaçların ilaçlanması istedi. Belediyeyi arayan mahalle sakinlerinin bu sıkıntısı için henüz mahalleye gelen giden bir yetkili yok... "Geceleri nasıl uyuyalım ki? Evimizin pencereleri ve kapıları kapatıyoruz bu sıcakta. Evin içerisine giren tırtılları toplayıp dışarı atıyoruz. Anahtarla evin kapısını açarken bile üzerimize düşüyor" diyen mahalle sakinleri Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekiplerinden sorunla ilgilenmelerini istedi.