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Körfez'de o mahalleyi tırtıllar istila ettiler!

Körfez'de sokakta bulunan ağaçları tırtıllar istila ederken, burada oturanlar zararlının evlerine girmesinden rahatsız oldu. Yaz günü, pencerelerini açamaz, balkona çıkamaz hale gelen aileler, ilaçlama yapılmasını istedi.

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Körfez Güney Mahallesi Gümüş Sokak'ta evlerin önünde bulunan ağaçları tırtıllar sardı. Hızla yayılan tırtıllar sokakta evlere girince buralarda oturanlar rahatsız oldu. Evlerinin pencerelerini açamaz, balkona çıkamaz olanlar belediyeden ağaçların ilaçlanması istedi. Belediyeyi arayan mahalle sakinlerinin bu sıkıntısı için henüz mahalleye gelen giden bir yetkili yok... "Geceleri nasıl uyuyalım ki? Evimizin pencereleri ve kapıları kapatıyoruz bu sıcakta. Evin içerisine giren tırtılları toplayıp dışarı atıyoruz. Anahtarla evin kapısını açarken bile üzerimize düşüyor" diyen mahalle sakinleri Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekiplerinden sorunla ilgilenmelerini istedi.

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