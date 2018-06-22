Nerede oy kullanacağım?

Hangi sandıkta oy kullanacağım sorusunun yanıtı yaklaşan 24 Haziran seçimleriyle birlikte vatandaşlar tarafından sorgulanmaya başladı. YSK tarafından erişime açılan seçmen sorgulama sayfasıyla birlikte vatandaşlar kolayca nerede oy kullanacaklarını öğrenebiliyorlar. Öte yandan Pazar günü oy verme işlemi 08.00-17.00 saatleri arasında gerçekleştirilecek. YSK seçmen sorgulama sayfasına ulaşmak için BURAYA tıklamanız yeterli...