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Nerede oy kullanacağım?

24 Haziran 2018 Pazar günü Türkiye 27. Dönem Milletvekillerini ve Cumhurbaşkanını seçecek. Hangi sandıkta oy kullanacağınız bilgisine haberimizden ulaşabilirsiniz.

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Hangi sandıkta oy kullanacağım sorusunun yanıtı yaklaşan 24 Haziran seçimleriyle birlikte vatandaşlar tarafından sorgulanmaya başladı. YSK tarafından erişime açılan seçmen sorgulama sayfasıyla birlikte vatandaşlar kolayca nerede oy kullanacaklarını öğrenebiliyorlar. Öte yandan Pazar günü oy verme işlemi 08.00-17.00 saatleri arasında gerçekleştirilecek. YSK seçmen sorgulama sayfasına ulaşmak için BURAYA tıklamanız yeterli...

Bugün 11:01 TSİ - Siyaset

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Anket 24 Haziran Milletvekili seçimlerinde hangi partiye oy vereceksiniz?
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