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Bariyerlere çarpan TIR devrildi, yol ulaşıma kapandı

Körfez'de sürücüsünün kontrolünü kaybettiği TIR bariyerlere aşarak karşı şeride geçip devrildi. Yol ulaşıma kapanırken, aracın kaldırılmasıyla yol tekrar trafiğe açıldı.

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Kaza sabah saatlerinde, D-100 Karayolu Yeni Yalı mevkiinde meydana geldi. İstanbul istikametine gitmekte olan Hacı Kocayörük idaresindeki 34 PLK 75 plakalı TIR sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı. Karşı şeride geçen TIR devrildi. TIR'ın dorsesinde bulunan kalıpların yola saçılması sonucu yol ulaşıma kapandı. Sürücü kazadan yaralanmadan kurtuldu. Ulaşım yan yollardan sağlanırken, olay yerine gelen ekipler devrilen TIR'ı ve yola saçılan kalıpları kaldırdı. Yol bir süre sonra ulaşıma açıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Bugün 11:17 TSİ DHA Kocaeli- Asayiş

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