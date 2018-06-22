Kaza sabah saatlerinde, D-100 Karayolu Yeni Yalı mevkiinde meydana geldi. İstanbul istikametine gitmekte olan Hacı Kocayörük idaresindeki 34 PLK 75 plakalı TIR sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı. Karşı şeride geçen TIR devrildi. TIR'ın dorsesinde bulunan kalıpların yola saçılması sonucu yol ulaşıma kapandı. Sürücü kazadan yaralanmadan kurtuldu. Ulaşım yan yollardan sağlanırken, olay yerine gelen ekipler devrilen TIR'ı ve yola saçılan kalıpları kaldırdı. Yol bir süre sonra ulaşıma açıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Bugün 11:17 TSİ- Asayiş ( Güncelleme : Bugün 11:18 TSİ )
Bariyerlere çarpan TIR devrildi, yol ulaşıma kapandı
Körfez'de sürücüsünün kontrolünü kaybettiği TIR bariyerlere aşarak karşı şeride geçip devrildi. Yol ulaşıma kapanırken, aracın kaldırılmasıyla yol tekrar trafiğe açıldı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz