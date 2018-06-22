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Ormanya’ya ücretsiz ring seferleri başladı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kartepe Uzuntarla’da bulunan Doğal Yaşam Parkı Ormanya’ya ring seferlerini başlattı.

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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Avrupa’nın en büyük doğal yaşam parkını Kartepe Uzuntarla’da halkın hizmetine sunuyor. Bin 890 dönüm alana sahip parkta çeşit çeşit hayvanlar, yürüyüş parkurları ve dinlence alanları yer alıyor. Büyükşehir Belediyesi parka vatandaşların rahatça ulaşmaları için ring seferleri başlattı.

KİRAZLIYALI-ORMANYA ARASI RİNG

Bugün itibaren başlayan ring seferleri Kirazlıyalı, Körfez, Derince, İzmit D-100 istikametinde gerçekleştiriliyor. Sefer saatleri hafta içi ve hafta sonu olarak düzenlendi. Ring seferleri Kirazlıyalı’dan hafta içi 09.30’da, hafta sonu da 09:00’da başlarken Ormanya’dan hafta içi 12:00’de hafta sonu da 11:00’de kalkıyor.

ÜCRETSİZ ORMAYA’YA ULAŞIM

Kirazlıyalı’dan kalkıştan itibaren her duraktan yolcu alan ring aracı ara duraklarda yolcu indirme yapmadan Ormanya'ya ulaşım sağlıyor. Ormanya’dan kalkıştan itibaren ise ring aracı sadece yolcu indirme yapıyor. Ara duraklarda yolcu alımı yapmıyor. Bugünden itibaren sefere başlayan ring aracı ücretsiz olarak hizmet veriyor.

GENİŞ ALAN PEK ÇOK HAYVAN TÜRÜ

Doğal yaşam parkı Ormanya’da; kızıl geyik, alageyik, karaca, ceylan, yaban koyun, şamua, Anadolu dağ keçisi, yılkı atı, yaban koyunu, siyah kıl keçisi, minyatür keçi, tiftik keçisi, karakaya ve karagül koyunu, oklu kirpi, mardin beyaz eşeği, lama, deve, tavus kuşu, at, midilli atı, zebra, kuğu, yeşilbaşlı yaban ördeği ve sülün olmak üzere 49 türde 421 adet hayvan bulunuyor. Parkın içinde uzun yürüyüş yolları yer alıyor.

Bugün 11:26 TSİ - Gündem

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