Kentimizin en eski spor kulüplerinden birkaçı arasında yer alan Yenidoğan Serdarspor’da gençleştirme aşısı tuttu. Yıllardır transfer harcanan paralara rağmen başarılı sonuçlar alamayan ve bu nedenle tamamen yörenin gençlerine dönen Yenidoğan Serdarspor, U19’larda gelen şampiyonlukla, hedeflerine adım adım yaklaşırken, geleceğe de umutla bakabiliyor. Kulübün idealist başkanı Abdülkadir Bayraktutar, “İyi bir teknik ekip ve futbolcu grubumuzu var. Mahallemizin gençlere tam hizmet veriyoruz. Biz de tam bir semt kulübü anlayışla hareket ediyoruz” dedi. Bu arada kulübün onursal başkanı ve resmi sponsoru Tekin Uygur’un kayın pederi, antrenör ve kentimizin unutulmaz kalecilerinden Süleyman Eker’in babasının hastalığı nedeniyle zor günler yaşayan kulüp, ‘Geçmiş olsun’ mesajı yayınladı.
Bugün 11:41 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 11:44 TSİ )
Geçmiş olsun Uygur ve Eker!
Yenidoğan ismi gibi adeta yeniden doğuyor.
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Bugün 11:41 TSİ - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz