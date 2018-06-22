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Bugün 11:43 TSİ- Spor ( G : Bugün 11:45 TSİ )

ATA Buz hazır!

Resmi olarak bugün başlayan, Kocaeli Gençlik Hizmetleri ve Spor il Müdürlüğü, Curling Federasyonu Kocaeli İl Temsilciliği ile Kocaeli curling kulüplerinin ortaklaşa düzenlediği Kocaeli Curling Kupası’nda mücadele eden ATA Buz Sporları Gençlik ve Spor Kulübü, çalışmalarını tamamladı.

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Resmi olarak bugün başlayan, Kocaeli Gençlik Hizmetleri ve Spor il Müdürlüğü, Curling Federasyonu Kocaeli İl Temsilciliği ile Kocaeli curling kulüplerinin ortaklaşa düzenlediği Kocaeli Curling Kupası’nda mücadele eden ATA Buz Sporları Gençlik ve Spor Kulübü, çalışmalarını tamamladı. Son derece çekişmeli geçeceği düşünülen organizasyon öncesi konuşan takım sorumlusu Ata Yetişken “Önemli olan curling kulüplerimizin kaynaşması. Tatlı bir rekabet olacaktır tabii ki ancak burada Kocaeli’nin curling sporunda geldiği yeri görmek adına bu turnuva önemli bir test olacaktır” dedi.

Bugün 11:43 TSİ - Spor

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