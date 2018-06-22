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Bugün 11:45 TSİ- Spor ( G : Bugün 11:47 TSİ )

Furkan Okan muradına erdi

Kentimizin bir zamanlar Süper Lig’deki eski milli efsane futbolcularından Aykut Okan,  çifte bayram yaşıyor.

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Oğlu Furkan’ın Kocaeli Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi’nden mezun oluşunun heyecanını yaşayan Aykut Okan “Benim gibi sporcu bir babanın profesyonel spor yöneticisi oğlu olması çok gurur verici bir şey” diyerek sevincini paylaştı. Kentimizin dayen spor insanlarından Suat Okan’ın torunu olan Furkan, iyi bir dereceyle mezun olmanın haklı gururunu yaşadı.

Bugün 11:45 TSİ - Spor

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