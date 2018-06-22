Furkan Okan muradına erdi

Oğlu Furkan’ın Kocaeli Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi’nden mezun oluşunun heyecanını yaşayan Aykut Okan “Benim gibi sporcu bir babanın profesyonel spor yöneticisi oğlu olması çok gurur verici bir şey” diyerek sevincini paylaştı. Kentimizin dayen spor insanlarından Suat Okan’ın torunu olan Furkan, iyi bir dereceyle mezun olmanın haklı gururunu yaşadı.