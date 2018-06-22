Ülkemizin en önemli sürat patencilerinden biri olan Berk Yetişken, eğitimini sürdürdüğü Kanada’ya uçmadan önce, vatandaşlık görevini yerine getirerek oyunu kullandı. Curling İl Temsilcisi Ata Yetişken’in oğlu olan Berk oyunu kullandıktan sonra hava limanının yolunu tuttu.
Bugün 11:47 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 11:49 TSİ )
Şampiyon oyunu kullanıp Kanada’ya uçtu…
Ülkemizin en önemli sürat patencilerinden biri olan Berk Yetişken, eğitimini sürdürdüğü Kanada’ya uçmadan önce, vatandaşlık görevini yerine getirerek oyunu kullandı.
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Bugün 11:47 TSİ - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz