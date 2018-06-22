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Şampiyon oyunu kullanıp Kanada’ya uçtu…

Ülkemizin en önemli sürat patencilerinden biri olan Berk Yetişken, eğitimini sürdürdüğü Kanada’ya uçmadan önce, vatandaşlık görevini yerine getirerek oyunu kullandı.

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Ülkemizin en önemli sürat patencilerinden biri olan Berk Yetişken, eğitimini sürdürdüğü Kanada’ya uçmadan önce, vatandaşlık görevini yerine getirerek oyunu kullandı. Curling İl Temsilcisi Ata Yetişken’in oğlu olan Berk oyunu kullandıktan sonra hava limanının yolunu tuttu.

Bugün 11:47 TSİ - Spor

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