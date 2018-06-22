Gebzespor transferde dur durak bilmiyor. Mor-Menekşeler dış transferde 7’inci imzayı Düzcespor’dan Kemal Ünal’a attırdı. Geçtiğimiz sezon Düzcespor ile çıktığı 28 maçın 16’sında ilk 11’de forma giyen 27 yaşındaki sol bek, 3.Lig’in gedikli futbolcuları arasında yer alıyor. Bu çerçevede 3.Lig’de 163 maça çıkan ve 16 gol kaydeden Kemal Ünal’ın aynı zamanda sağ kanatta da oynayabildiği ifade edildi. Sportif Direktör Abbas Sır ile yaptığı görüşmenin ardından imzayı atan Kemal, Gebzespor’a geldiği için mutlu olduğunu ve kendisine güvenenleri mahcup etmeyeceğini söyledi.
Bugün 11:48 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 11:50 TSİ )
Menekşe Kemal’i kaptı
Gebzespor transferde dur durak bilmiyor. Mor-Menekşeler dış transferde 7’inci imzayı Düzcespor’dan Kemal Ünal’a attırdı.
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Bugün 11:48 TSİ - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz