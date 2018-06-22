Menekşe Kemal’i kaptı

Gebzespor transferde dur durak bilmiyor. Mor-Menekşeler dış transferde 7’inci imzayı Düzcespor’dan Kemal Ünal’a attırdı. Geçtiğimiz sezon Düzcespor ile çıktığı 28 maçın 16’sında ilk 11’de forma giyen 27 yaşındaki sol bek, 3.Lig’in gedikli futbolcuları arasında yer alıyor. Bu çerçevede 3.Lig’de 163 maça çıkan ve 16 gol kaydeden Kemal Ünal’ın aynı zamanda sağ kanatta da oynayabildiği ifade edildi. Sportif Direktör Abbas Sır ile yaptığı görüşmenin ardından imzayı atan Kemal, Gebzespor’a geldiği için mutlu olduğunu ve kendisine güvenenleri mahcup etmeyeceğini söyledi.