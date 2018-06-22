Pendikspor’un her kademesinde görev alan 43 yaşındaki teknik adamı Gebze spor camiası da yakından tanıyor. Zaman, zaman Gebze’ye maç izlemeye gelen Yücer’in Gebzespor geçmişi de var. Yücer, 2005-2006 sezonunda Gebzespor altyapı sorumlusu olarak Gebze gençliğine hizmet vermişti. Donanımlı bir teknik adam olan Sinan Hoca’ya Pendikspor’a başarılar diliyoruz.
Bugün 11:49 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 11:50 TSİ )
Pendik’in hoca sorunu tamam
2.Lig ekibimiz Darıca Gençlerbirliği’nin muhtemel rakipleri arasında bulunan Pendikspor aradığı teknik adamı kendi içinde buldu ve takımı Sinan Yücer’e emanet etti.
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Bugün 11:49 TSİ - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz