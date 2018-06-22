Pendik’in hoca sorunu tamam

Pendikspor’un her kademesinde görev alan 43 yaşındaki teknik adamı Gebze spor camiası da yakından tanıyor. Zaman, zaman Gebze’ye maç izlemeye gelen Yücer’in Gebzespor geçmişi de var. Yücer, 2005-2006 sezonunda Gebzespor altyapı sorumlusu olarak Gebze gençliğine hizmet vermişti. Donanımlı bir teknik adam olan Sinan Hoca’ya Pendikspor’a başarılar diliyoruz.