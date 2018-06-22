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Bugün 12:02 TSİ- Gündem ( G : Bugün 14:24 TSİ )

Saadet Partililer bu okullarda oy kullanacak

Saadet Partisi Kocaeli Milletvekili Adayları'nın nerede oy kullanacağı belli oldu.

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Saadet Partisi Kocaeli Milletvekili Adayları'nın nerede oy kullanacağı belli oldu.

LİSTE ŞU ŞEKİLDE:

Sinan Ejderoğlu          İzmit - İzmit Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi        1089

Recep Sarıdoğan        Körfez - Hedise Evyap Ilkokulu                               1151

Reyhan Şengün         Gölcük - Çiftlik İlkokulu                                             1034

Volkan Gemiksiz        Gebze - Kroman Çelik İlkokulu                                 1020

İbrahim Biyikli            Izmit - İbni Sina İmam Hatip Ortaokulu                      2233

Nihat Yildiz                Gölcük - Gölcük Fen Lisesi                                        1144

Sinan Yolcu               İzmit - Dr. Ferdi Koçal İlkokulu                                   2303

Ömer Faruk Yildirim   İzmit - İzmit Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi          1093

Sedat Uslu                 İzmit - Yunus Emre Anadolu İmam Hatip Lisesi        2365

Fahrettin Taşkaya      Gebze - Gebze Eğitim Vakfi İlkokulu                         1363

Sevil Ertatar               Karamürsel - İmam Hatip Ortaokulu                          1114

Fatih Karaman           Başiskele - Barbaros İlk Öğretim Okulu                    1033

Latif Gökhan Durtaş   Derince - Cumhuriyet Ortaokulu                                1023

Bugün 12:02 TSİ - Gündem

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