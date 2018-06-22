Saadet Partililer bu okullarda oy kullanacak

Saadet Partisi Kocaeli Milletvekili Adayları'nın nerede oy kullanacağı belli oldu.
LİSTE ŞU ŞEKİLDE:
Sinan Ejderoğlu İzmit - İzmit Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 1089
Recep Sarıdoğan Körfez - Hedise Evyap Ilkokulu 1151
Reyhan Şengün Gölcük - Çiftlik İlkokulu 1034
Volkan Gemiksiz Gebze - Kroman Çelik İlkokulu 1020
İbrahim Biyikli Izmit - İbni Sina İmam Hatip Ortaokulu 2233
Nihat Yildiz Gölcük - Gölcük Fen Lisesi 1144
Sinan Yolcu İzmit - Dr. Ferdi Koçal İlkokulu 2303
Ömer Faruk Yildirim İzmit - İzmit Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 1093
Sedat Uslu İzmit - Yunus Emre Anadolu İmam Hatip Lisesi 2365
Fahrettin Taşkaya Gebze - Gebze Eğitim Vakfi İlkokulu 1363
Sevil Ertatar Karamürsel - İmam Hatip Ortaokulu 1114
Fatih Karaman Başiskele - Barbaros İlk Öğretim Okulu 1033
Latif Gökhan Durtaş Derince - Cumhuriyet Ortaokulu 1023
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz