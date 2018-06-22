MHP'liler bu okullarda oy kullanacak

Saadet Partisi Kocaeli Milletvekili Adayları'nın ve Kocaeli İl Başkanının nerede oy kullanacağı belli oldu.
LİSTE ŞU ŞEKİLDE:
İl Başkanı Aydın Ünlü: İzmit- 75. Yıl Cumhuriyet İlk Ö.O 1024
Milletvekili adayları:
Saffet Sancaklı- İzmit – Kadıköy – Atatürk Ortaokulu -2186
Hilal Elması – İzmit – Fevzi Çakmak – Emek Dayanışma Okulu – 2155
Alperen Şakacı – Başiskele – Aydınkent İlköğretim Okulu – 1018
Ertan Yılmaz – Kartepe – Kartepe – Hasan Paşa İlköğretim Okulu – 1224
İbrahim İnanç Çakıroğlu – Gölcük – Topçular Turgut Özal İlk. Ö.O -1227
Serkan Kural – Gebze – Yenikent Sultan Ayhan İlk. Ö.O – 1396
Gamze Can – Gölcük – Çiftlik İlk. Ö .O – 1041
Vedat Akbulut – Derince – Çenedağ – Şehit Serdar Gökbayraktar İmam H.O.O 1036
Kübra Gündoğdu – Darıca- Aslan Çimento İlkokulu – 1374
Tolga Öztürk – Gebze – Barış – Yahya Kema Beyatlı İ.O 1081
Dursun Ali Furuncu – Gebze Mehmet Akif Ersoy İ.Ö.O – 1065
Gürbüz Aslan – Derince – Piri Reis Ort Okulu – 1178
Zeynep Adak – Darıca Aslan Çimento Mtal 1136
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz