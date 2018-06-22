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MHP'liler bu okullarda oy kullanacak

Saadet Partisi Kocaeli Milletvekili Adayları'nın ve Kocaeli İl Başkanının nerede oy kullanacağı belli oldu.

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Saadet Partisi Kocaeli Milletvekili Adayları'nın ve Kocaeli İl Başkanının nerede oy kullanacağı belli oldu.

LİSTE ŞU ŞEKİLDE:

İl Başkanı Aydın Ünlü: İzmit- 75. Yıl Cumhuriyet İlk Ö.O 1024

Milletvekili adayları:

Saffet Sancaklı- İzmit – Kadıköy – Atatürk Ortaokulu -2186

Hilal Elması – İzmit – Fevzi Çakmak – Emek Dayanışma Okulu – 2155

Alperen Şakacı – Başiskele – Aydınkent İlköğretim Okulu – 1018

Ertan Yılmaz – Kartepe – Kartepe – Hasan Paşa İlköğretim Okulu – 1224

İbrahim İnanç Çakıroğlu – Gölcük – Topçular Turgut Özal İlk. Ö.O -1227

Serkan Kural – Gebze – Yenikent Sultan Ayhan İlk. Ö.O – 1396

Gamze Can – Gölcük – Çiftlik İlk. Ö .O – 1041

Vedat Akbulut – Derince – Çenedağ – Şehit Serdar Gökbayraktar İmam H.O.O 1036

Kübra Gündoğdu – Darıca- Aslan Çimento İlkokulu – 1374

Tolga Öztürk – Gebze – Barış – Yahya Kema Beyatlı İ.O 1081

Dursun Ali Furuncu – Gebze Mehmet Akif Ersoy İ.Ö.O – 1065

Gürbüz Aslan – Derince – Piri Reis Ort Okulu – 1178

Zeynep Adak – Darıca Aslan Çimento Mtal 1136

Bugün 12:08 TSİ - Siyaset

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