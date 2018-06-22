Otobüste yaşamını yitirdi, organları umut oldu

İstanbul’da esnaflık yapan Muammer Bademci (56) emekli olmak amacıyla evraklarını götürmek için Ankara’ya gitmek üzere otobüse bindi. Bademci, bindiği otobüste Kocaeli’nden geçerken fenalaşınca otobüstekiler durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansa alınan Bademci, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Yapılan incelemelerde Bademci’nin geçirdiği beyin kanaması sonucu yaşamını yitirdiği tespit edilirken acılı yakınları yapılan görüşmeler sonucu kendisinin organlarını bağışlama kararı aldı. Alınan karar sonrasında Bademci’nin kalp, akciğer, karaciğer, pankreas ve böbreği alınarak bekleyen hastalara ulaştırıldı. Bademci’nin yakınları yapılan işlemler sonrasında cenazeyi alarak toprağa vermek üzere Konya’ya götürdü.