İstanbul’da esnaflık yapan Muammer Bademci (56) emekli olmak amacıyla evraklarını götürmek için Ankara’ya gitmek üzere otobüse bindi. Bademci, bindiği otobüste Kocaeli’nden geçerken fenalaşınca otobüstekiler durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansa alınan Bademci, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Yapılan incelemelerde Bademci’nin geçirdiği beyin kanaması sonucu yaşamını yitirdiği tespit edilirken acılı yakınları yapılan görüşmeler sonucu kendisinin organlarını bağışlama kararı aldı. Alınan karar sonrasında Bademci’nin kalp, akciğer, karaciğer, pankreas ve böbreği alınarak bekleyen hastalara ulaştırıldı. Bademci’nin yakınları yapılan işlemler sonrasında cenazeyi alarak toprağa vermek üzere Konya’ya götürdü.
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Otobüste yaşamını yitirdi, organları umut oldu
İstanbul’dan Ankara’ya gitmek üzere bindiği yolcu otobüsünde geçirdiği beyin kanaması sonucu yaşamını yitiren 56 yaşındaki Muammer Bademci’nin yakınları organlarını bağışlama kararı aldı.
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Muhabir Nuri Akçaharman
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz