Geçirdiği trafik kazası sonucu vefat eden İYİ Parti Samsun milletvekili adayı İbrahim Özyer'in, Samsun'daki cenaze töreni nedeniyle İYİ Parti'nin yarın İstanbul'da bugün yapılması planlanan mitingi iptal edildi. İYİ Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener; “Elim bir trafik kazasında kaybettiğimiz değerli arkadaşım İbrahim Özyer’in cenazesi nedeniyle 23 Haziran Cumartesi günü yapılması planlanan İstanbul’daki tüm mitinglerimiz iptal olmuştur. Merhumun naaşı öğle namazını müteakiben Samsun Büyük Cami’den kaldırılacaktır.” dedi.
Bugün 12:26 TSİ- Siyaset ( Güncelleme : Bugün 12:31 TSİ )
İYİ Parti'nin İstanbul mitingleri iptal!
Geçirdiği trafik kazası sonucu vefat eden İYİ Parti Samsun milletvekili adayı İbrahim Özyer'in, Samsun'daki cenaze töreni nedeniyle İYİ Parti'nin yarın İstanbul'da yapılması planlanan mitingi iptal edildi.
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Bugün 12:26 TSİ - Siyaset
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz