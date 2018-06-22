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Bugün 13:29 TSİ- Siyaset ( G : Bugün 14:24 TSİ )

CHP'li başkan adayı İYİ Parti'ye geçti

CHP İl eski Başkan Adayı Ergül Yazıcı İYİ Parti’ye üye oldu.

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CHP İl eski Başkan Adayı Ergül Yazıcı İYİ Parti’ye üye oldu. Yazıcı konu ile ilgili olarak, “Meral Hanımın siyasetteki dik duruşu olduğu için. Akşener bayrağı zirveye çıkaracağından dolayı üye oldum” dedi. Yazıcı’nın ardından kısa bir açıklama yapan İYİ Parti İl Başkanı Serdar Kaman, “Partimiz için hayırlı uğurlu olsun” ifadelerini kullandı. Yazıcı bir önceki dönem CHP İl Başkanlığı kongresinde Cengiz Sarıbay’a karşı aday olmuştu.

Bugün 13:29 TSİ - Siyaset

Muhabir Selin Becer

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