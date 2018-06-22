Aranan hükümlü uygulamada yakalandı

İzmit İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Yunus Timlerince yürüyüş yolu üzerinde yapılan denetimlerde durumundan şüphelenilen ve ekipleri farkedince kaçan, kovalamaca sonucu yakalanan şahsın yapılan üst aramasında 1 adet ruhsatsız tabanca ve bir miktar esrar maddesi ele geçirildi. Uygulamalarda hakkında 7 ayrı suçtan aranan ve 4 yıl kesilmiş hapis cezası olan bir şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Bir şahsın yapılan üst aramasında ise ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Bekirpaşa bölgesinde meydana gelen olayda 1 adet pompalı tüfek ve hırsızlık amacıyla şehir merkezinde bulunan bir camiye giren şahıs suç üstü yakalanarak gözaltına alındı.