İzmit İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Yunus Timlerince yürüyüş yolu üzerinde yapılan denetimlerde durumundan şüphelenilen ve ekipleri farkedince kaçan, kovalamaca sonucu yakalanan şahsın yapılan üst aramasında 1 adet ruhsatsız tabanca ve bir miktar esrar maddesi ele geçirildi. Uygulamalarda hakkında 7 ayrı suçtan aranan ve 4 yıl kesilmiş hapis cezası olan bir şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Bir şahsın yapılan üst aramasında ise ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Bekirpaşa bölgesinde meydana gelen olayda 1 adet pompalı tüfek ve hırsızlık amacıyla şehir merkezinde bulunan bir camiye giren şahıs suç üstü yakalanarak gözaltına alındı.
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Aranan hükümlü uygulamada yakalandı
İzmit İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı yunus timlerince yapılan denetimlerde çeşitli suçlardan aranan hükümlü yakalanırken, şüphelenilerek yapılan üst aramalarında ise ruhsatsız tabanca ve pompalı tüfek ele geçirildi.
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Muhabir Nuri Akçaharman
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz