Gölcük ilçesi Değirmendere Cumhuriye Mahallesi'nde bulunan bir sitede ikamet eden emekli polis evinde intihar etti. Alınan bilgi ve iddialara göre, bugün saat 11.30 sıralarında beylik tabancasıyla vücuduna iki el ateş eden Ural Aydın yaralı olarak Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Aydın yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Aydın’ın neden intihar ettiği bilinmiyor.
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Emekli polis intihar etti!
Gölcük ilçesi Değirmendere’de ikamet eden emekli polis evinde intihar etti.
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Bugün 13:35 TSİ - Asayiş
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz