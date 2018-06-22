Emekli polis intihar etti!

Gölcük ilçesi Değirmendere Cumhuriye Mahallesi'nde bulunan bir sitede ikamet eden emekli polis evinde intihar etti. Alınan bilgi ve iddialara göre, bugün saat 11.30 sıralarında beylik tabancasıyla vücuduna iki el ateş eden Ural Aydın yaralı olarak Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Aydın yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Aydın’ın neden intihar ettiği bilinmiyor.