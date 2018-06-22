40 eski HEPAR'lı İYİ Parti'ye geçti

24 Haziran seçimlerine sadece 3 gün kalmışken seçime girmeye hazırlanan partilerde hareketli günler yaşanıyor. Çalışmalarını tüm hızıyla sürdüren İYİ Parti'de önemli bir gelişme yaşandı. Eskiden HEPAR'a üye olan 40 kişi bugün itibariyle İYİ Parti saflarına katıldı. Bayrak yarışında sıranın Meral Akşener'de olduğunu düşünen 40 kişiye rozetlerini İYİ Parti İl Başkanı Serdar Kaman ve diğer partililer tarafından takıldı.