Sarı, Arslanbey’de güven tazeledi…

Yönetimde bazı değişiklikler dikkat çekerken, yeni sezonda da hedef şampiyonluk olarak belirlendi
ARSLANBEYLİ HÜSEYİN ÜZÜLMEZ’E YAKIŞIR…
Aslen Arslanbey doğumlu olan Hüseyin Üzülmez’in Kartepe Belediye Başkanı olması nedeniyle başarmaya mecbur olduklarını dile getiren başkan Bülent Sarı, tek listeyle gittiği seçimde yine oy birliğiyle göreve getirildi.
TEŞEKKÜRLER ARSLANBEY!
Konuyla ilgili açıklama yapan Bülent Sarı, “Bugün başkanı olduğum Arslanbey futbol kulübünün olağanüstü genel kongresinde, tekrar başkan olarak görevlendirildim. Bu onurlu görevi tekrar bana layık gören başta Arslanbey futbol kulübü üyelerine, halkına ve sporcularına teşekkür ederim” dedi.
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