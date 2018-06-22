Darıca’ya dev spor salonu yapılıyor…

Okulları spor salonlarıyla donatan Büyükşehir Belediyesi, yüzme havuzu projelerini de yaygınlaştırıyor. Sağlıklı bir toplum için tesislerini arttıran Büyükşehir Belediyesi, bu tesislerden birini de Darıca’ya kazandıracak. Darıca İlçesi Bağlarbaşı Mahallesi’nde inşa edilecek olan dev tesis, toplam 10 bin 215 metrekare kullanım alanına sahip olacak.

BODRUMDA 55 ARAÇLIK OTOPARK

Bodrum, zemin ve tribün kat şeklinde inşa edilecek olan yapı pek çok sporun yapılmasına imkân verecek. Yapının bodrum katında 55 araçlık otopark yer alacak. Bu katta ayrıca iletişim odası, mekanik oda, mescitler, giyinme odaları ile duş alanları ve depolar bulunacak. Zemin katta ise bin 126 metrekare alanda basketbol, voleybol ve sahası oluşturulacak.

1.800 KİŞİLİK TRİBÜN

Zemin katta ayrıca Vip odası, sporcu girişi, plates-aerobik salonu, fitness salonu ve çok amaçlı salon yer alacak. Bu katta ofis, antrenör odaları, hakem odaları, müdür odası, ilk yardım odası, basın toplantı odası, haberleşme odası, güvenlik odası, mutfak, kantin, 6 adet soyunma- duş-wc alanları, engelli soyunma- duş-wc alanları, bay- bayan wc, depo bulunacak. Yapıda bin 800 kişilik seyirci tribünü oluşturulacak.