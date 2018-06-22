Bekirdere Karadeniz Pide Salonu’nda misafirini ağırlayan Yıldız, akşam yeği için kendilerini tercih eden arkadaşına teşekkür etti. Futbol hayatına Bekirderespor’da başlayan ve geldiği yeri de hiç bir zaman unutmayan Gökhan Top için yorum yapan yıldız “Gökhan hocam, adam gibi adamdır. Onunla gurur duyuyoruz ve başarıları nedeniyle tebrik ediyoruz” dedi.
Bugün 14:15 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 14:17 TSİ )
Sabri Yıldız, Gökhan Top’u ağırladı
Bekirdere Spor Kulübü’nün genç ve sevilen başkanı Sabri Yıldız, eski takım arkadaşı ve Maşukiyespor’u şampiyon yapan esik Bekirdereli Gökhan Top’u ağırladı.
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Bugün 14:15 TSİ - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz