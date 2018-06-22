Sabri Yıldız, Gökhan Top’u ağırladı

Bekirdere Karadeniz Pide Salonu’nda misafirini ağırlayan Yıldız, akşam yeği için kendilerini tercih eden arkadaşına teşekkür etti. Futbol hayatına Bekirderespor’da başlayan ve geldiği yeri de hiç bir zaman unutmayan Gökhan Top için yorum yapan yıldız “Gökhan hocam, adam gibi adamdır. Onunla gurur duyuyoruz ve başarıları nedeniyle tebrik ediyoruz” dedi.