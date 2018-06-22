Borusan İtalya’da!

Ülkemizi temsil eden Borusan Otomotiv Motorsport adına direksiyonda, ilk iki ayakta gerçekleşmiş olan dört yarışta yükselen grafikleri ile dikkat çeken genç sporcular Yağız Gedik ve Ali Türkkan olacak.
11 YILINDALAR
Onbirinci yılında olan Borusan Otomotiv Motorsport, Misano pistinde daha önce 3 kez start aldı ve bu pistte, dayanıklılık serisi 3H EnduranceChampions Cup dahilinde gerçekleşen gece yarışında birincilik kazandı. Takımın tecrübeli pilotları genç arkadaşlarına deneyimlerini aktararak destek oluyorlar.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz