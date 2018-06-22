Karadaş’ın oğlu Kadir ile gelini Gamze’nin nur topu gibi kız bebekleri oldu. Elif Derin adı verilen bebeğin sağlık durumunun çok iyi olduğu belirtildi. Daha önce Şevval, Elizan ve Eliz adlarında 3 kız torun sahibi olan Karadaş, dördüncü kez bu mutluluğu yaşadı. Tüm torunlara ve ailelerine sağlıklı, huzurlu, bereketli bir ömür diliyoruz.
Bugün 14:19 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 14:21 TSİ )
Süleyman Karadaş 4. kez dede oldu!
Türkiye Saha Komiserleri Derneği Kocaeli Şube Başkanı Süleyman Karadaş’ın dördüncü torunu dünyaya geldi.
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Bugün 14:19 TSİ - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz