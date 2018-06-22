Süleyman Karadaş 4. kez dede oldu!

Karadaş’ın oğlu Kadir ile gelini Gamze’nin nur topu gibi kız bebekleri oldu. Elif Derin adı verilen bebeğin sağlık durumunun çok iyi olduğu belirtildi. Daha önce Şevval, Elizan ve Eliz adlarında 3 kız torun sahibi olan Karadaş, dördüncü kez bu mutluluğu yaşadı. Tüm torunlara ve ailelerine sağlıklı, huzurlu, bereketli bir ömür diliyoruz.