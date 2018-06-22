Şimdiye dek yüze yakın oyuncuyu milli takıma kazandıran Hasan Alemdar, Helin Ataç’ı da milli takıma göndermekten gurur duyuyor. Kocaeli Bayan Futbol Kulübü sporcusu Helin, U 19 milli takımının Polonya’da 23 /30 Ağustos tarihlerinde yapacağı milli takım kampına davet edildi. Hasan Alemdar “Sporcumuzu tebrik eder, milli takım kampında başarılar dileriz” dedi.
Bugün 14:32 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 14:33 TSİ )
Milli takım Kocaelili kızlardan sorulur
Kocaeli Bayan Futbol takımı, milli oyuncu üretmeye devam ediyor.
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Bugün 14:32 TSİ - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz