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Bugün 14:32 TSİ- Spor ( G : Bugün 14:34 TSİ )

Dünya sıkı dur biz geliyoruz!

Birçok erkek sporcu tatilde yan gelip yatarken, şampiyon futbolcu kızlarımız, Dünyanın zirvesine çıkmak için çalışmalarına erkenden başladı.

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Futboldaki dünya ikinciliğinden sonra, futsalda da İsrail’de, yaklaşık 3 ay önce yine dünya finali oynayıp ikinci olan kızlar bu kez şampiyon olmak için kolları erken sıvadı.

KAVAKLI, YAHYAKAPTAN VE GEBZE’DE ÇALIŞIYORLAR…

Bayram tatili sonrasında hemen çalışmalara başlayan kızlar, arkadaşları tatil yanarken, başarılı olmanın bedelini ödüyorlar. Rekortmen antrenör Hasan Alemdaroğlu yönetiminde çalışan kızlar, yeni sezona hazırlanırken, belki de kentimizdeki spor branşları içerisinde en yoğun maç programı yaşayan grup olarak, çalışmalara da erken başlıyor. Birçok Türkiye şampiyonlukları bulunan kızlar, Dünyanın da zirvesini zorluyor. Çalışmalar halen Gölcük Kavaklı, İzmit Yahyakaptan ve Gebze’de devam ediyor.

Bugün 14:32 TSİ - Spor

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