Dualarımız seninle Eray!

Darıca Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü’nün Yıldız Sporcusu Eray Şamdan, ülkemizi ve Darıca’yı Akdeniz Oyunları’nda temsil edecek. Genç yaşta elde ettiği başarılarla gururumuz olan Şamdan, Akdeniz Oyunları’nda yer alan ilk Darıcalı olarak tarihe geçecek. İspanya’nın Tarragona kentinde başlayan Akdeniz Oyunları’na, Türkiye tüm branşlarda 356 sporcuyla katılacak. 29 branşta 4 bin sporcunun yer aldığı Akdeniz Oyunları’nda Karate Milli Takımı 10 kategoride mücadele edecek. Genç sporcumuz Büyük Erkekler 60 kilogramda Türkiye’nin madalya umudu olacak.

DARICA TARİHİNDE İLK KEZ

Türkiye’nin büyük önem verdiği Akdeniz Oyunları mini bir Olimpiyat niteliği yaşıyor. 4 yıl da bir yapılan Akdeniz Oyunları en son 2013 yılında Türkiye’nin ev sahipliğinde Mersin’de düzenlenmişti. İspanya’nın isteği üzerine 1 yıl gecikmeli yapılan Akdeniz Oyunları’nda Karateciler bugün ve yarın Tatamiye çıkacak. Bugün final vizesi arayacak Milli Sporcumuz Eray Şamdan, kategorisinin yine en iddialı sporcusu konumunda. Başta İspanya, İtalya, Mısır, Fas, Fransa gibi iddialı ülkelerden sporcuların yer aldığı organizasyonda Şamdan Darıca’ya tarihinde ilk madalyayı getirmek için mücadele edecek.

TOKYO YOLUNDA ÖNEMLİ BİR VİRAJ

Teknik Direktörü ve babası Adnan Şamdan, Akdeniz Oyunları için ciddi bir kamp dönemini geride bıraktıklarını ifade ederek Türkiye’yi en iyi şekilde temsil edeceklerini belirtti. 2020 Tokyo Olimpiyatları yolunda Akdeniz Oyunları’nın iyi bir deneyim olacağını ifade eden Şamdan, tek hedeflerinin Altın madalya olduğunu ifade etti. Bu nedenle kendilerine desteğini hiçbir zaman esirgemeyen Darıca Belediye Başkanı Şükrü Karabacak ve Kulüp Başkanı Bekir Güven’e teşekkürlerini ileten Şamdan, kendilerine gösterilen bu güveni boşa çıkarmayacaklarını dile getirdi.