Çanakkale’de fırtına gibi…

Çanakkale’de düzenlenen futbol turnuvasına katılan, efsane pehlivan Ahmet Taşçı ve Hakan Arıkan gibi sporun yıldızlarını yetiştiği tarihi kulübümüz Karamürsel İdman Yurdu, 2. turda Balıkesirspor’u 2-0 yenerken, çeyrek finalde de Zaferspor karşısında 4-1 galip gelerek, yarı finale çıktı. Kulübün başkanı, kentimizin duayen spor insanlarından Muharrem Erdoğan, Çanakkale gezisi sırasında öz çekim gerçekleştirirken “Çocuklarımla gurur duyuyorum. Çanakkale geçilmez tabii ki, ama biz sadece sahada geçtik. Atalarımızı minnetle anıyoruz” dedi.