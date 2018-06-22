Çanakkale’de düzenlenen futbol turnuvasına katılan, efsane pehlivan Ahmet Taşçı ve Hakan Arıkan gibi sporun yıldızlarını yetiştiği tarihi kulübümüz Karamürsel İdman Yurdu, 2. turda Balıkesirspor’u 2-0 yenerken, çeyrek finalde de Zaferspor karşısında 4-1 galip gelerek, yarı finale çıktı. Kulübün başkanı, kentimizin duayen spor insanlarından Muharrem Erdoğan, Çanakkale gezisi sırasında öz çekim gerçekleştirirken “Çocuklarımla gurur duyuyorum. Çanakkale geçilmez tabii ki, ama biz sadece sahada geçtik. Atalarımızı minnetle anıyoruz” dedi.
Bugün 14:34 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 14:38 TSİ )
Çanakkale’de fırtına gibi…
Çanakkale’de düzenlenen futbol turnuvasına katılan, efsane pehlivan Ahmet Taşçı ve Hakan Arıkan gibi sporun yıldızlarını yetiştiği tarihi kulübümüz Karamürsel İdman Yurdu, 2. turda Balıkesirspor’u 2-0 yenerken, çeyrek finalde de Zaferspor karşısında 4-1 galip gelerek, yarı finale çıktı.
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Bugün 14:34 TSİ - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz