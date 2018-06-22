Halk oyunları antrenörleri ve oyuncularıyla bir araya gelen Karaosmanoğlu, Antikkapı Restaurant’ta gerçekleştirilen tohlantıda, öz kültürü halkla buluşturan tüm eğitmenlere ve idarecilerine teşekkür etti. Karaosmanoğlu, “Gençlerin zamanlarını doğru kullanmada ortaya koyduğunuz çalışmalar için hepinize teşekkür ediyorum. İnşallah Kocaeli’yi Halk oyunlarında ülkemizde zirveye taşıyacağız” dedi. Toplantıda, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı Gültekin Görüm de yer aldı.
Bugün 14:39 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 14:41 TSİ )
Karaosmanoğlu: Halk oyunları zirveye çıkacaktır…
Halk oyunları antrenörleri ve oyuncularıyla bir araya gelen Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, “Gençlerin zamanlarını doğru kullanmada ortaya koyduğunuz için hepinize teşekkür ediyorum” dedi.
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Bugün 14:39 TSİ - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz