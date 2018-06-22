Karaosmanoğlu: Halk oyunları zirveye çıkacaktır…

Halk oyunları antrenörleri ve oyuncularıyla bir araya gelen Karaosmanoğlu, Antikkapı Restaurant’ta gerçekleştirilen tohlantıda, öz kültürü halkla buluşturan tüm eğitmenlere ve idarecilerine teşekkür etti. Karaosmanoğlu, “Gençlerin zamanlarını doğru kullanmada ortaya koyduğunuz çalışmalar için hepinize teşekkür ediyorum. İnşallah Kocaeli’yi Halk oyunlarında ülkemizde zirveye taşıyacağız” dedi. Toplantıda, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı Gültekin Görüm de yer aldı.