Hasan hoca dur durak bilmiyor!

M.A Paşa’daki evinden Köseköy parkuruna kadar sürekli koşan ve haftanın her günü çalışma yapan, iki gece de futbol oynayan Hasan Antika, önceki gün de 13 kilometre 100 metrelik koşusunu bitirdiğinde öz çekim gerçekleştirerek bunu sosyal medya hesabından paylaştı. Darıca Belediye Başkanı eski milli atletimiz Şükrü Karabacak’ın da atletizm hocası olan Antika, üretime hala devam ediyor.