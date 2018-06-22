M.A Paşa’daki evinden Köseköy parkuruna kadar sürekli koşan ve haftanın her günü çalışma yapan, iki gece de futbol oynayan Hasan Antika, önceki gün de 13 kilometre 100 metrelik koşusunu bitirdiğinde öz çekim gerçekleştirerek bunu sosyal medya hesabından paylaştı. Darıca Belediye Başkanı eski milli atletimiz Şükrü Karabacak’ın da atletizm hocası olan Antika, üretime hala devam ediyor.
Bugün 14:40 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 14:42 TSİ )
Hasan hoca dur durak bilmiyor!
Kentimizin spor duayenlerinden, atletizmin kurucusu ve ilk şampiyonlarından Hasan Antika, 70 yaşına rağmen, her gün 13 kilometrelik koşusuna devam ediyor.
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Bugün 14:40 TSİ - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz