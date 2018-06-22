Gebze’de umutsuz kongre süreci…

20 Mayıs’taki olağan kongresini yönetim kuruluna kimsenin talip çıkmaması nedeniyle gerçekleştiremeyen Gebzespor’da mevcut yönetim, bu kez olağanüstü genel kurul kararı almıştı. Olağanüstü genel kurulun ilk oturumu bugün düzenleniyor. Ancak ilk oturumda çoğunluğun sağlanması mümkün gözükmüyor. Dolayısıyla gözler çoğunluğun aranmayacağı 30 Haziran’a çevrilecek. Yeni yönetimin oluşmasını sağlayacağı belirtilen Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker ise genel seçim sürecinden ötürü Gebzespor’a pek vakit ayırabilmiş değil. Bakalım seçimlerden sonra ne olacak?