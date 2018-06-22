20 Mayıs’taki olağan kongresini yönetim kuruluna kimsenin talip çıkmaması nedeniyle gerçekleştiremeyen Gebzespor’da mevcut yönetim, bu kez olağanüstü genel kurul kararı almıştı. Olağanüstü genel kurulun ilk oturumu bugün düzenleniyor. Ancak ilk oturumda çoğunluğun sağlanması mümkün gözükmüyor. Dolayısıyla gözler çoğunluğun aranmayacağı 30 Haziran’a çevrilecek. Yeni yönetimin oluşmasını sağlayacağı belirtilen Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker ise genel seçim sürecinden ötürü Gebzespor’a pek vakit ayırabilmiş değil. Bakalım seçimlerden sonra ne olacak?
Bugün 14:41 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 14:42 TSİ )
Gebze’de umutsuz kongre süreci…
Gebzespor’da transfer çalışmaları sürerken, ‘Yeni başkan kim olacak?’ sorusu da cevabını bekliyor.
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Bugün 14:41 TSİ - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz