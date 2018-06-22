Veda Bora, Büşra hanım ile evleniyor

Gebzespor’da futbola başlayan ve 2013 yılında kulübe iyi bir para kazandırarak Konyaspor’a transfer olan Vedat Bora, Konya’da tanıştığı Büşra Hanım ile hayatını birleştirecek. Vedat Bora’nın bekarlığa veda edeceği düğün töreni 28 Haziran Perşembe günü Hereke Kültür Merkezi’nde saat 19.30’da gerçekleşecek. Vedat Bora tüm dostlarını bu mutlu gününe bekliyor. Bu arada Vedat Bora, Atiker Konyaspor ile sözleşme yeniledi. 2 yıllık mukaveleye imza atan 23 yaşındaki oyuncunun hedefi, yeşil-beyazlı ekibin yeni teknik direktörü Rıza Çalımbay’ın gözüne girip formayı tapulamak. Vedat evliliğin de kendisine şans getireceğine inanıyor.