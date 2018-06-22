Gebzespor’da futbola başlayan ve 2013 yılında kulübe iyi bir para kazandırarak Konyaspor’a transfer olan Vedat Bora, Konya’da tanıştığı Büşra Hanım ile hayatını birleştirecek. Vedat Bora’nın bekarlığa veda edeceği düğün töreni 28 Haziran Perşembe günü Hereke Kültür Merkezi’nde saat 19.30’da gerçekleşecek. Vedat Bora tüm dostlarını bu mutlu gününe bekliyor. Bu arada Vedat Bora, Atiker Konyaspor ile sözleşme yeniledi. 2 yıllık mukaveleye imza atan 23 yaşındaki oyuncunun hedefi, yeşil-beyazlı ekibin yeni teknik direktörü Rıza Çalımbay’ın gözüne girip formayı tapulamak. Vedat evliliğin de kendisine şans getireceğine inanıyor.
Bugün 14:42 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 14:43 TSİ )
Veda Bora, Büşra hanım ile evleniyor
Süper Lig’in dişli ekibi Atiker Konyaspor’da forma giyen gururumuz Vedat Bora, hayatının en anlamlı imzasını atmaya hazırlanıyor.
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Bugün 14:42 TSİ - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz