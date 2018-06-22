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Uyku sorunu çekenler için Farabi'de yeni bir uygulama devreye giriyor

Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yeni bir uygulama devreye giriyor.

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Uyku sorunu olan özellikle uykuda nefes kesilmesi (uyku apnesi) şikayeti olan hastalar için hastane bünyesinde uyku laboratuvarı düzenlemesi yapıldı. Yapılan bu laboratuvar denetimden de eksiksiz bir şekilde geçerek hizmet vermeye hak kazandı. Birimin en kısa süre içerisinde hizmet vermeye başlayacağı bilgisi verildi. Laboratuvarda horlama, uykuda nefes durumları, gündüz aşırı uyku hali ve uykusuzluğa neden oluşturabilecek sebeplerin araştırılabildiği bir ünite oluşturulması hedefleniyor.

UYKU HALİ İNCELENEREK KAYIT ALTINA ALINACAK

Uyku bozukluklarıyla ilgili hastalıkların teşhis ve tedavisi amacıyla kurulan bu laboratuvarın iki uyku odasıyla hastalara hizmet vermesi hedefleniyor. Artık uykuda, horlama, nefes kesilmesi, nefes darlığı ve boğulma hissiyle uyanan, gündüz aşırı uyku hali, uyku esnasında diş gıcırdatma gibi şikayetleri olan hastalar uyku laboratuvarında incelenebilecekler. Ev ortamı hassasiyetinde oluşturulan özel odalarda, hasta uyurken gece boyu kayıt işlemleri gerçekleştirilmekte ve daha sonra uzman ilgili hekim tarafından hastanın sonuçları değerlendirilecek.

UYKU BOZUKLUĞU SIK KARŞILAŞILAN BİR HASTALIK

Konu hakkında açıklamalarda bulunan Hastane Başhekimi Doç.Dr.Mustafa Güneş "İnsanımızın sağlığını en iyi şekilde korumak ve en iyi hizmeti vermek için hastanemize yeni bir ünite kazandırmanın huzuru ve mutluluğu içindeyiz. Eksikliği büyük oranda hissedilen uyku laboratuvarlarının hastanemizde hizmet vermeye başlamasının bölge halkı için de büyük kolaylık sağlıyacağı düşünülmektedir. Ayrıca bölgemizdeki ikinci uyku laboratuvarının hastanemiz bünyesinde açılmış olması bizleri ayrıca mutlu etmektedir. Uyku bozukluklarının toplumda çok sık karşılaşılan bir durum... Uyku bozukluğu, yaşam kalitesinin bozulması ile depresyon, dikkat bozukluğu, obezite, kronik ağrı, kalp rahatsızlıkları, inme, hipertansiyon gibi birçok sağlık problemine zemin hazırlamaktadır. Yeni ünitemizin hizmet vermeye başlamasıyla birlikte uyku bozukluklarının tedavisi hastanemiz bünyesinde yapılmaya çalışılacaktır." dedi.

Bugün 14:51 TSİ - Sağlık

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