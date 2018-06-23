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Bugün 05:00 TSİ- Spor ( G : Dün 15:03 TSİ )

Dünya Kupası’nda bugün

Dünya Kupası’nda bugünün programı.

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15:00     Belçika - Tunus

18:00     G.Kore- Meksika

21:00     Almanya – İsveç

Bugün 05:00 TSİ - Spor

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