Ramazan Kurtoğlu seminerinde salon doldu taştı

Körfez Ticaret Odası sosyal sorumluluk çalışmaları kapsamında meclis salonunda İstanbul Aydın Üniversitesi öğretim üyesi Ramazan Kurtoğlu’nu ağırladı. Yönetim Kurulu Başkanı Recep Öztürk ve Meclis Başkanı Güngör Ayhan başta olmak üzere, yönetim kurulu, meclis, komite ve çok sayıda katılımcı ile gerçekleştirilen programda açılış konuşması yapan Körfez Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Recep Öztürk ‘’ Biliyorsunuz Bugün odamızda çok değerli bir isim olan İstanbul Aydın üniversitesi Öğretim üyesi Sayın Ramazan Kurtoğlu’nu ağırlıyoruz. Kendisi Yazdığı kitaplarla adından söz ettiren, Türk akademisyen, ekonomist ve Yakın Çağ siyasi tarihi uzmanı olup bugün bizlere ‘’Küresel Ekonomide Para Konulu’’ bir seminer verecek. Körfez Ticaret Odası olarak odamızda böyle güçlü bir ismi ağırlamanın mutluluğunu yaşadığımızı belirterek bizlerle paylaşacağı kıymetli bilgiler için Sayın Ramazan Kurtoğlu’na şimdiden odamız adına teşekkürlerimi sunuyor, gerçekleştireceğimiz seminerimizin hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum’’ dedi.

Tarihten Ders Çıkarmalıyız

Ramazan Kurtoğlu katılımcılara yenidünya düzeni, küresel hegemonya, küresel ekonomi gibi konulara değindi. Tarihten ders çıkarılmasının önemine işaret eden Yrd. Doç. Dr. Kurtoğlu, “Siyasetin ve ekonominin toplumsal olayların laboratuvarı tarihtir. Hiçbirimiz tarih şuursuzluğuna düşmek durumunda olmayacağız. En büyük şuursuzluk, tarih şuursuzluğudur. En tehlikelisi olan da budur” ifadelerini kullandı. Verimli geçen program sonrasında Ramazan Kurtoğlu’na yapılan plaket takdimi yapıldı. Sonrasında ise katılımcılar Ramazan Kurtoğlu kitaplarını imzalatarak hatıra fotoğrafı çekildiler. Ramazan Kurtoğlu yönetim kurulu ve Yönetim Kurulu Başkanı Recep Öztürk’e ev sahiplikleri için teşekkür ederek bundan sonraki süreçte de ne zaman davet ederseniz seve seve geleceğini ifade etti