Yeni sezon için erkenden kolları sıvayan takım, kendilerine imkanı sunan yönetime teşekkür etti. Futbolcular ve alt yapı koordinatörleri “Bize bu desteği veren başta kulüp başkanımız sayın Ahmet Şahin’e ve yönetim kurulumuza, altyapı yöneticilerimize, teknik ekibimize teşekkür ediyoruz” dedi.
Bugün 15:04 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 15:05 TSİ )
Gölcükspor U19 çalışmalara başladı
Gölcükspor Kulübü U-19 takımı, 3.Lig’de mücadele eden A takım tesislerinde 10 günlük 1’inci etap kampına başladı.
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Bugün 15:04 TSİ - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz