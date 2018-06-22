Gölcükspor U19 çalışmalara başladı

Yeni sezon için erkenden kolları sıvayan takım, kendilerine imkanı sunan yönetime teşekkür etti. Futbolcular ve alt yapı koordinatörleri “Bize bu desteği veren başta kulüp başkanımız sayın Ahmet Şahin’e ve yönetim kurulumuza, altyapı yöneticilerimize, teknik ekibimize teşekkür ediyoruz” dedi.