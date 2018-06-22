Bağçeşme ligden çekilirken, koskoca Kandıra Belediyesi’nin temsilcisinin bile ligden çekilme kararı herkesi üzdü ve gaip kayrılandı. Tertip Komitesi’nin açıklaması şöyle… 23.06.2018 Cumartesi (Bugün) günü saat 16.50’de Mehmet Ali Kağıtçı Stadı’nda oynanması gereken Derince Çenedağ Spor - Bağçeşme Spor U-11 Futbol müsabakası , Bağçeşme Spor'un müsabakaya çıkmayacağını bildirmesi sebebiyle Futbol İl Temsilciliğimiz tarafından iptal edilmiştir. Yine 23.06.2018 Cumartesi günü (bugün) saat 14.00’te K.B.Ş.Bld.Suni Çim Stadı’nda oynanması gereken Kandıra G.B.Bld. Spor - Yeşilova Spor U-11 Futbol müsabakası , Kandıra G.B.Bld. Spor'un müsabakaya çıkmayacağını bildirmesi sebebiyle Futbol İl temsilciliğimiz tarafından iptal edilmiştir...
Bugün 15:05 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 15:06 TSİ )
Bağçeşme ve Kandıra da ligden çekildi…
Bu sezon rekor sayıda ligden çekilme vakası yaşanırken, buna son lig olarak devam eden U11’ler de katıldı.
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Bugün 15:05 TSİ - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz