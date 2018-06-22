Eczacıbaşı İzmit kolları sıvadı…

Ülkemizin önde gelen bayan voleybol antrenörlerinden Soner Binici koordinatörlüğündeki okullar için şu anda iki salon ile görüşmeler sürüyor. Temmuz ayında Eczacıbaşı takım seçmeleri yapılacak ve faaliyetler de yavaş tempoda başlayacak. Kocaeli Fen Lisesi Spor Salonu’nda çalışacak Es Spor voleybol okulu yönetimi, Bahçeşehir Koleji ile de görüşüyor. Anlaşma sağlanırsa, orada da ayır bir çalışma programı uygulanacak. Daha sonraki zamanda diğer ilçelerde de okullar art arda açılacak.