Ülkemizin önde gelen bayan voleybol antrenörlerinden Soner Binici koordinatörlüğündeki okullar için şu anda iki salon ile görüşmeler sürüyor. Temmuz ayında Eczacıbaşı takım seçmeleri yapılacak ve faaliyetler de yavaş tempoda başlayacak. Kocaeli Fen Lisesi Spor Salonu’nda çalışacak Es Spor voleybol okulu yönetimi, Bahçeşehir Koleji ile de görüşüyor. Anlaşma sağlanırsa, orada da ayır bir çalışma programı uygulanacak. Daha sonraki zamanda diğer ilçelerde de okullar art arda açılacak.
Bugün 15:05 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 15:07 TSİ )
Eczacıbaşı İzmit kolları sıvadı…
Eczacıbaşı Es Spor Projesi kapsamında İzmit’te ilk voleybol okulunu açıyor.
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Bugün 15:05 TSİ - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz